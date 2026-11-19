La vicenda che ha coinvolto Mamadou Coulibaly dopo la partita contro il Le Mans si è conclusa con una sanzione disciplinare, in seguito alle polemiche suscitate dalla sua esultanza per il gol segnato l’8 novembre nella gara terminata 1-1.

Il centrocampista del Monaco era finito al centro delle polemiche per aver mimato il gesto del taglio della gola durante l'esultanza, attirando l'attenzione degli organi federali che hanno avviato un procedimento. La vicenda si è conclusa con la decisione della commissione disciplinare della Ligue de Football Professionnel, che ha preso in esame il comportamento del giocatore dopo le segnalazioni ricevute in seguito alla gara.

La decisione della LFP e le partite che salterà Coulibaly

🚨🚨 OFFICIEL !!! LA LFP ANNONCE PLUSIEURS SANCTIONS EN LIGUE 1 ! ⚖️👇



▫️ PSG : fermeture de la tribune Auteuil pour 1 match ferme + 1 avec sursis.



▫️ Strasbourg : fermeture partielle de la tribune Ouest pour 1 match ferme.



▫️ Monaco : Mamadou Coulibaly 🇫🇷 écope d’1 match… pic.twitter.com/UyYbH7CMTu — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) November 19, 2026

Il verdetto è arrivato mercoledì 18 novembre, dopo che il Consiglio nazionale dell'etica della Federcalcio francese aveva segnalato il caso e, insieme al Monaco, aveva avuto modo di presentare le proprie spiegazioni anche in videoconferenza, con la commissione disciplinare dellache ha infine inflitto al centrocampistaL'episodio risale alla sfida sul campo del, valida per la decima giornata di, quando il centrocampista, dopo aver segnato il vantaggio al 40', aveva festeggiato scivolando in ginocchio e mimandopresenti in trasferta. Al termine della partita, conclusa sull'1-1, il ventiduenne si era scusato, spiegando di aver ripreso un'esultanza suggeritagli da un amico e di non aver pensato alle possibili conseguenze.



MADRID, SPAGNA - 20 GENNAIO: Mamadou Coulibaly dell'AS Monaco si prepara a entrare in campo come sostituto al posto del compagno di squadra Ansu Fati, durante la partita della 7ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e AS Monaco, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 20 gennaio 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La squalifica entrerà in vigore martedì 24 novembre, permettendo a Coulibaly di essere disponibile per la gara casalinga contro l'Auxerre del 21 novembre, ma costringendolo a saltare la trasferta contro il Lione del 29 novembre. Il provvedimento nei confronti di Coulibaly è più lieve rispetto a quello disposto per il compagno Paris Brunner, che aveva ricevuto due giornate di squalifica effettiva e altrettante con la condizionale dopo un'esultanza simile contro lo Strasburgo.