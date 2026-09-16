L'esultanza di Paris Brunner dopo il gol segnato allo Strasburgo ha fatto il giro del mondo. Filipe Luis, allenatore del Monaco, ha difeso il calciatore in conferenza stampa. Per il tecnico il ragazzo ha sbagliato anche a causa della sua giovane età.

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Filipe Luis su Brunner: "Lo sanno tutti che ha sbagliato"

Il gol del pareggio del Monaco a casa dello Starsburgo ha fatto e sta continuando a far discutere. Al centro della controversia c'è l'esultanza di Paris Brunner, autore della rete dell'1 a 1. Il 20enne tedesco infatti, dopo aver pareggiato i conti,

Ovviamente la questione non è passata indifferente agli occhi del suo tecnico Filipe Luis, e di tutta la società. L'allenatore brasiliano ha affrontato l'argomento nella conferenza stampa alla vigilia del match casalingo di Ligue 1 contro il Lens. Per il tecnico Brenner "È un ragazzo passionale e molto intenso. Ha commesso un errore durante i festeggiamenti". Ma Luis ha sottolineato che il giovane ha capito subito l'errore commesso e si è scusato: "Si è scusato anche direttamente sui social subito dopo la partita".

Il brasiliano ha poi aggiunto: "Lo so, lo sa lui, lo sanno tutti che ha commesso un errore. È giovane, lo capiamo, non succederà più". Il consiglio etico nazionale francese ha preso in carico la questione, e per il calciatore potrebbe anche arrivare una sospensione. Sull'argomento l'allenatore de Le Rouges et Blanc ha detto: "Potrebbe essere sospeso, rispetteremo la decisione della commissione, ma sappiamo che è molto giovane, ha commesso un errore e queste cose succedono nel calcio".

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 9 AGOSTO: Paris Brunner dell’AS Monaco viene contrastato da Luke Chambers del Liverpool durante l’amichevole precampionato tra Liverpool FC e AS Monaco ad Anfield, il 9 agosto 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Per concludere Filipe Luis ha spiegato ai giornalisti che i calciatori dovrebbero dare il buon esempio ai giovani che seguono il calcio. "È un bravo ragazzo, gli vogliamo tutti bene. Non è la prima volta che succede e di certo non sarà l'ultima, con altri giocatori. Ma vogliamo un comportamento esemplare da parte dei giocatori, soprattutto per i bambini che guardano le partite".