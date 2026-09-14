Un gesto che subito è balzato all'occhio di tutti i tifosi, per il giovane centravanti la pena potrebbe diventare molto severa
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Potrebbero arrivare conseguenze disciplinari per Paris Brunner, attaccante del Monaco, dopo la particolare celebrazione inscenata al termine della partita disputata a Strasburgo. Il gesto del giovane calciatore tedesco ha attirato l'attenzione delle autorità calcistiche francesi e rischia ora di trasformarsi in un caso disciplinare.
Brunner e l'esultanza che costa caro
Secondo quanto riportato da L'Équipe, la Commission nationale d'éthique (CNE) avrebbe deciso di segnalare l'episodio alla Commissione disciplinare della Ligue de Football Professionnel (LFP), chiamata a valutare il comportamento del giocatore e l'eventuale applicazione delle norme previste dal regolamento.
Al centro della vicenda c'è l'esultanza di Brunner. Il calciatore, dopo aver celebrato il momento, avrebbe mimato con la mano il gesto di un coltello che taglia la gola. Un'espressione che, secondo gli organi competenti, potrebbe essere interpretata come un gesto intimidatorio o minaccioso.
La segnalazione potrebbe quindi portare all'applicazione dell'articolo 8, relativo ai comportamenti considerati intimidatori o minacciosi. Nel caso in cui tale disposizione venisse effettivamente contestata e applicata, Brunner rischierebbe una sanzione pesante, che potrebbe arrivare fino a quattro giornate di squalifica.
Cosa rischia Brunner
La decisione finale, tuttavia, spetterà alla Commissione disciplinare della LFP, che dovrà esaminare nel dettaglio il gesto, il contesto nel quale è avvenuto e le eventuali circostanze che potrebbero incidere sulla sanzione.
La vicenda riporta così l'attenzione sul tema delle celebrazioni dei calciatori e sui limiti che possono essere superati quando un'esultanza assume connotazioni ritenute violente o minacciose. Negli ultimi anni le autorità calcistiche francesi hanno mostrato particolare attenzione nei confronti di gesti e comportamenti che possono essere interpretati come intimidatori. Soprattutto quando vengono compiuti davanti al pubblico o ripresi dalle telecamere.
Per Brunner, dunque, il gesto compiuto a Strasburgo potrebbe costare caro. L'attaccante del Monaco rischia infatti di dover saltare diverse partite qualora la Commissione disciplinare dovesse ritenere applicabile la norma contestata. La palla passa ora agli organi disciplinari della LFP. Sarà la loro valutazione a stabilire se l'esultanza resterà soltanto un episodio controverso oppure si tradurrà concretamente in una squalifica che potrebbe arrivare fino a quattro turni.
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