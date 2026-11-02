In campo il Superclassico ha visto il Boca Juniors avere la meglio sui rivali del River Plate per 1-0, rete di Di Lollo al 27', in una sfida dagli animi accesi fin da prima del fischio di inizio. Come vuole la tradizione. Partita che i Millionarios hanno chiuso in 9 uomini per le espulsioni dell'ex Fiorentina Martinez Quarta e di Gonzalo Montiel, con quest'ultimo che ha lasciato il campo scortato dalla polizia dopo le continue provocazioni verso i sostenitori degli Xeneizes. Proprio su questi due episodi, l'AFA ha recentemente pubblicato la comunicazione tra l'arbitro e il quarto uomo.

Espulsioni di Martinez Quarta e Montiel: pubblicato il dialogo tra i due arbitri

Il Boca Juniors ha vinto un Superclassico molto combattuto,

caratterizzato dall'espulsione di due giocatori del River Plate.

Lucas Martínez Quarta è stato espulso per un fallo su Miguel Merentiel,

inizialmente non visto dall'arbitro Nicolás Ramírez, che ha richiesto la revisione del VAR.

Blanco Anche Gonzalo Montiel è stato espulso per un duro intervento da dietro su Lautaro

. Ore dopo il fischio finale, la Lega Professionistica ha diffuso le comunicazioni tra l'arbitro in campo ed il collega Silvio Trucco.

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ma una volta che il pallone è uscito dal campo, è stato chiamato da Silvio Trucco dalla cabina VAR per rivedere l'azione.

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C'è una trattenuta con entrambe le braccia

"

, dice quest'ultimo dalla cabina.

"

Io non la vedo in campo

", risponde il suo collega. Quindi, corregge la sua decisione: "Vedo che il difensore commette un'infrazione trattenendo l'attaccante in una chiara occasione da gol. Modifico la mia decisione iniziale. Sarà calcio di punizione diretto a favore della squadra di casa ed espulsione del giocatore ospite per trattenuta e per aver impedito una chiara situazione da gol ".

Sul fallo che ha portato all'espulsione dell'ex Fiorentina, come accennato, l'arbitro all'inizio non ha fischiato la punizione

Al 34° minuto del secondo tempo, il River Plate è rimasto in 9 uomini per l'espulsione di Gonzalo Montiel. In questo caso, l'arbitro Ramírez ha deciso di espellerlo immediatamente, ma anche in questo casola decisione ha richiesto la conferma del VAR. "Per me è un cartellino rosso perfetto. Ha mirato alla caviglia ", afferma Gastón Suárez di AVAR. E aggiunge: "Grande impetuosità, grande forza, grande intensità, gamba distesa ". Decisione poi concordata da Silvio Trucco: "Il contatto è sulla parte morbida della caviglia con i tacchetti, e c'è una torsione della caviglia ". "Avrebbe potuto causare un infortunio", conclude Suárez.

La vistosa trattenuta di Martinez Quarta che ha causato la sua espulsione (Foto Instagram)

Le decisioni di Ramírez hanno generato molto malcontento al River Plate. Sia Leonardo Ponzio in conferenza stampa, sia Nicolás Otamendi e Montiel stessi nella zona mista, hanno criticato l'arbitro ed espresso il loro disappunto per l'ingiustizia subita. Ponzio ha elencato quattro possibili cartellini rossi per i giocatori del Boca Juniors, mentre Otamendi si è spinto oltre: "Per il prossimo torneo, dovrebbero decidere loro chi sarà il campione e noi non ci giocheremo nemmeno ".