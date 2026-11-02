Il Superclásico è del River Plate, Sergio Romero faccia a faccia con i tifosi del Boca

Che il Superclassico non sarebbe stata una partita tranquilla era dato per scontato. Ogni volta che Boca Junios e River Plate si affrontano c'è sempre un momento di tensione, sia dentro che fuori dal campo. Ebbene, il nuovo protagonista di questa infinita "lista" è stato Gonzalo Montiel. Nella sfida della Bombonera, giocata ieri sera, l'ex Siviglia ha surriscaldato gli animi già agitati dopo un duro intervento su Blanco a causa del quale l'arbitro gli ha estratto il cartellino rosso. Ma quello che è successo durante la sua uscita dal campo ha assunto tratti del tutto opposti da quelli di una partita di calcio.

Montiel esce dal campo sotto gli scudi della polizia: lui continua a provocare i tifosi del Boca

🇦🇷⚪️🔴 Los gestos de Gonzalo Montiel tras salir expulsado del Boca - River



"Yo di la vuelta acá" 👀pic.twitter.com/Eu0XNFrlUt https://t.co/J3rNpOVrJ5 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 1, 2026

Gonzalo Montiel si è guadagnato il titolo di MVP del. Ma non per un gol. Tutt'altro. Tutto il mondo del calcio sa quanto sia calda la sfida trae anche l’ultima edizione del match della Bombonera, valido per la 15a giornata del torneo Clausura, ha rispettato le aspettative in tal senso. Il River già furioso per l’espulsione di Martinez, ex, ha dovuto fare i conti con un altro rosso: quello dell'exCome hanno mostrato le immagini, il campione del mondo argentino ha steso con un intervento molto pericoloso. Una scivolata destinata a colpire il piede dell’avversario e punita con l’espulsione diretta. Ma a fare parlare non è stato il momento in cui l'arbitro ha spinto il classe '99 a prendere la via degli spogliatoi, bensì quello che è successo proprio nel momento in cui Montiel si avviava a lasciare il terreno di gioco.

Mentre i suoi compagni protestavano ferocemente, il difensore ha abbandonato il campo sorridente tra i fischi della Bombonera. I sostenitori del Boca hanno iniziato a lanciargli oggetti anche perché il calciatore non ha lesinato provocazioni: ha ruotato il dito della mano destra toccando lo stemma della sua squadra per ricordare il giro d’onore effettuato a Madrid nel 2018 quando il River vinse la Copa Libertadores proprio contro il Boca.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 MARZO: Gonzalo Montiel del River Plate combatte per il possesso contro Gabriel Diaz di Sarmiento durante una partita del Torneo Apertura Mercado Libre 2026 tra River Plate e Sarmiento all'Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​15 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La situazione ha chiesto l'immediato intervenuto degli agenti di polizia che hanno dovuto utilizzare gli scudi per proteggere Montiel fino all’ingresso negli spogliatoi. Con questo atteggiamento spavaldo, Montiel ha sicuramente dimostrato di non temere nulla ma questo non toglie il fatto che scene del genere hanno poco a che fare con lo sport. Sul campo, alla fine la partita ha visto trionfare gli Xeneizes per 1-0 grazie alla rete di Di Lollo al 27'.