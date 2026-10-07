La 29^giornata della Brasileirao offre una partita tra due club che cercano la svolta della stagione. Allo stadio Nílton Santos va in scena la sfida tra Botafogo-Vasco de Gama, in programma questa notte alle 1:30 (ora italiana). I padroni di casa sono reduci dal KO contro il Mirassol che ha confermato il momento negativo dei bianconeri: una sola vittoria nelle ultime 5 giornate. Discorso diverso per gli ospiti che cercano la loro terza vittoria consecutiva per risalire la classifica e rientrare clamorosamente in corsa per un posto nella prossima Copa Sudamericana.

Botafogo-Vasco da Gama, questa sera la sfida numero 100: dati, statistiche e precedenti

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Botafogo e Vasco da Gama fanno tripla cifra. Questa notte italiana (alle 1:30)arriveranno alla. I padroni di casa sono chiamati a reagire dopo il KO contro ilche ha complicato la lotta per un posto nella prossima Copa Sudamericana. Una sola vittoria nelle ultime 5 partite che hanno fatto scendere la squadra dial 12° posto. L'ultimo posto disponibile per la qualificazione alla Copa dista una sola lunghezza, occupato dal, ma la sfida di questa sera non ammette passi falsi, soprattutto contro una squadra che ha dato importanti segnali di ripresa.Il Vasco da Gama, infatti, è reduce da due successi consecutivi contro. 6 punti che hanno allontanato gli uomini di Pedrodalla zona retrocessione e che ora sono tornati in piena corsa per la Copa Sudamericana, adesso distante solo 5 punti. In caso di nuovo successo, dunque, lesi porterebbero ad una sola lunghezza proprio dal Botafogo lanciando ufficialmente la loro candidatura con inoltre una partita ancora da recuperare.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 13 SETTEMBRE: Fellipe Bastos (C) di Vasco da Gama guida la palla durante la partita tra Botafogo e Vasco da Gama come parte del Brasileirão Série A 2020 allo stadio Engenhão il 13 settembre 2020, a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Bruna Prado/Getty Images)

I precedenti, a loro volta, parlano di 42 successi per il Vasco da Gama contro i 34 del Botafogo. 23 sono invece i pareggi. Il numero di reti realizzate vede una "sfida" tutta aperta con i Cruzmaltino avanti di soli due gol rispetto ai Fogão: 137-135. All'andata il Botafogo ha avuto la meglio per 2-1: dopo l'iniziale vantaggio del Vasco da Gama firmato da David, la squadra di Tite ha ribaltato il risultato con Villalba e Martins. Nella loro storia, inoltre, i due club si sono affrontati ben 8 volte nella finale del Campionato Carioca e qui il bilancio è in perfetta parità con 4 successi a testa.