I padroni di casa cercano il riscatto dopo il KO contro il Mirassol, i Cruzmaltinos per la terza vittoria consecutiva e la rincorsa alla Coppa Sudamericana
Il Botafogo unisce tre generazioni: la commovente esultanza dopo la vittoria della Libertadores
La 29^giornata della Brasileirao offre una partita tra due club che cercano la svolta della stagione. Allo stadio Nílton Santos va in scena la sfida tra Botafogo-Vasco de Gama, in programma questa notte alle 1:30 (ora italiana). I padroni di casa sono reduci dal KO contro il Mirassol che ha confermato il momento negativo dei bianconeri: una sola vittoria nelle ultime 5 giornate. Discorso diverso per gli ospiti che cercano la loro terza vittoria consecutiva per risalire la classifica e rientrare clamorosamente in corsa per un posto nella prossima Copa Sudamericana.
Botafogo-Vasco da Gama, questa sera la sfida numero 100: dati, statistiche e precedentiBotafogo e Vasco da Gama fanno tripla cifra. Questa notte italiana (alle 1:30) Fogão e Cruzmaltino arriveranno alla sfida numero 100 della loro storia. I padroni di casa sono chiamati a reagire dopo il KO contro il Mirassol che ha complicato la lotta per un posto nella prossima Copa Sudamericana. Una sola vittoria nelle ultime 5 partite che hanno fatto scendere la squadra di Tite al 12° posto. L'ultimo posto disponibile per la qualificazione alla Copa dista una sola lunghezza, occupato dal San Paulo, ma la sfida di questa sera non ammette passi falsi, soprattutto contro una squadra che ha dato importanti segnali di ripresa.
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I precedenti, a loro volta, parlano di 42 successi per il Vasco da Gama contro i 34 del Botafogo. 23 sono invece i pareggi. Il numero di reti realizzate vede una "sfida" tutta aperta con i Cruzmaltino avanti di soli due gol rispetto ai Fogão: 137-135. All'andata il Botafogo ha avuto la meglio per 2-1: dopo l'iniziale vantaggio del Vasco da Gama firmato da David, la squadra di Tite ha ribaltato il risultato con Villalba e Martins. Nella loro storia, inoltre, i due club si sono affrontati ben 8 volte nella finale del Campionato Carioca e qui il bilancio è in perfetta parità con 4 successi a testa.
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