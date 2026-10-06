Botafogo-Vasco da Gama porta il Brasileirão dentro uno dei derby più sentiti di Rio de Janeiro. Per il pubblico italiano l'appuntamento è fissato nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 01:30, quando al Nilton Santos andrà in scena il nuovo capitolo del confronto tra due squadre divise da appena quattro punti. VEDI BOTAFOGO-VASCO DA GAMA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Botafogo ne ha 35 e arriva al derby dopo lo 0-2 subito contro il Mirassol. Il Vasco è più indietro, a quota 31, ma porta con sé un risultato che ha completamente cambiato l'umore dell'ambiente: 5-0 contro il Coritiba. La classifica continua quindi a premiare il Fogão, mentre il momento recente suggerisce maggiore fiducia dalla parte degli ospiti. Per seguire le gare disponibili in diretta, SU GOLDBET TROVI LE PARTITE DISPONIBILI IN LIVE STREAMING, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI BOTAFOGO-VASCO DA GAMA.

Botafogo-Vasco da Gama in streaming: dove seguire il Brasileirão

, con calcio d'inizio fissato alle. Il teatro del derby sarà lo. Per chi vuole seguire dall'Italia le partite del campionato brasiliano, la disponibilità delle singole gare dipende dalla distribuzione internazionale dei diritti dele dalla programmazione delle piattaforme che offrono il torneo fuori dal Brasile.

Non è prevista una trasmissione gratuita del derby sui tradizionali canali televisivi italiani. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare il palinsesto aggiornato dei servizi che distribuiscono il Brasileirão sul territorio italiano, poiché la disponibilità può cambiare da una giornata all'altra. L'orario merita particolare attenzione: nei palinsesti brasiliani la partita appartiene al programma di mercoledì 7 ottobre, mentre in Italia sarà già giovedì 8 ottobre quando inizierà il derby.

Per seguire Botafogo-Vasco da Gama in streaming è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio ed il Brasileirao; cercare Botafogo-Vasco da Gama tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio.

Botafogo-Vasco da Gama: data, orario e dove vederla

Partita: Botafogo-Vasco da Gama

Botafogo-Vasco da Gama Competizione: Brasileirão Série A

Brasileirão Série A Data in Brasile: mercoledì 7 ottobre 2026

mercoledì 7 ottobre 2026 Data in Italia: giovedì 8 ottobre 2026

giovedì 8 ottobre 2026 Orario italiano: 01:30

01:30 Stadio: Nilton Santos, Rio de Janeiro

Nilton Santos, Rio de Janeiro Diretta TV gratuita in Italia: non prevista

non prevista Streaming: da verificare sul palinsesto italiano dei detentori dei diritti del Brasileirão

Botafogo dodicesimo, ma le sconfitte cominciano a pesare

Iloccupa la dodicesima posizione con 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e undici sconfitte. I numeri raccontano bene l'andamento irregolare della stagione:, con una squadra capace di produrre offensivamente ma troppo spesso vulnerabile quando perde equilibrio. Anche le ultime settimane hanno confermato questa tendenza. Nelle cinque partite più recenti sono arrivati una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Loha rappresentato un ulteriore passo falso e rende il derby particolarmente importante. Vincere significherebbe non soltanto allontanare una rivale diretta, ma anche ritrovare fiducia in una fase della stagione nella quale ogni serie negativa può modificare rapidamente gli equilibri della classifica.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 29 AGOSTO: Facundo Colidio del Vasco Da Gama lotta per il pallone con Jonathan Jesus del Cruzeiro durante la partita tra Vasco Da Gama e Cruzeiro, valida per il Brasileirao 2026, allo Stadio Sao Januario il 29 agosto 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Cinque gol al Coritiba: il Vasco arriva al derby con un'altra faccia

Tite ritrova Danilo, il Vasco deve sostituire Andrés Gómez: le probabili formazioni

Ilparte più indietro in classifica, sedicesimo con 31 punti, ma il rendimento recente offre indicazioni differenti. La squadra ha conquistatoe soprattutto si presenta al Nilton Santos dopo aver travolto il Coritiba per 5-0. Un risultato che pesa perché arrivato mentre il Vasco continua a cercare punti per allontanarsi definitivamente dalle zone più pericolose della classifica. I numeri complessivi restano infatti meno rassicuranti: otto vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte, con. Il derby offre però la possibilità di ridurre a una sola lunghezza il distacco dal Botafogo. Un successo cambierebbe quindi non soltanto il morale, ma anche la posizione relativa delle due rivali nel campionato.Ildovrebbe presentarsi al derby con Gabriel Batista tra i pali e una difesa composta da Vitinho, Nahuel Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles. Tite conta di avere nuovamente a disposizionedopo gli impegni con la nazionale venezuelana, mentre Danilo è rientrato dagli impegni internazionali e dovrebbe trovare spazio in mezzo al campo. Cristian Medina, Huguinho, Danilo e Álvarorappresentano le principali soluzioni per il centrocampo, concandidati a formare la coppia offensiva.

Nel Vasco da Gama Pedro Emanuel deve invece intervenire soprattutto sull'undici visto nelle ultime settimane. Andrés Gómez non sarà disponibile per squalifica, mentre Carlos Cuesta è alle prese con un problema all'anca e difficilmente dovrebbe recuperare per il derby. Alan Saldivia è quindi favorito per affiancare Robert Renan al centro della difesa, con Paulo Henrique e Cuiabano sulle corsie. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano. Davanti è sicuro di una maglia Facundo Colidio, utilizzato da Pedro Emanuel partendo dalla sinistra ma con libertà di accentrarsi, mentre Bruno Duarte sarà il riferimento offensivo. Per sostituire Gómez rimane aperto il ballottaggio sulla corsia destra, con Adson e Marino Hinestroza tra le principali alternative.

Botafogo (4-4-2): Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Lucas Monzón, Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho, Danilo, Álvaro Montoro; Arthur Cabral, Danilo Pereira. Allenatore: Tite.

Vasco da Gama (4-3-3): Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Adson, Bruno Duarte, Facundo Colidio. Allenatore: Pedro Emanuel.