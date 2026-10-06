Non si può decisamente definire un'ottima sosta quella di Ousmane Dembélé, alle prime partite con la nuova Francia del commissario tecnico Zinedine Zidane. Nessun gol e nessun assist in queste prime quattro gare di Nations League, compresa una prestazione opaca anche nella vittoria in rimonta contro il Belgio, che ha scatenato le critiche e i dubbi della stampa francese dopo la sostituzione al 60° minuto. Uscito con i Bleus sotto 0-1, entra al suo posto Michael Olise, il quale, nel finale di partita, firmerà una strepitosa doppietta personale, chiudendo il match sul risultato di 4-1 in favore della Francia. Nonostante la deludente performance del vincitore del Pallone d'Oro 2025, Zidane ha scelto comunque di difendere il proprio attaccante dalle critiche in conferenza stampa.

Zidane: "Dembélé? Non c'è alcun problema"

🇫🇷🗨️ Zidane prend la défense de Dembélé : "Je l'ai trouvé très bien, il a été très dynamique sur son côté. On a l'habitude de le voir jouer un peu partout, il est bon à tous les postes. Je suis satisfait de ce qu'il a fait, c'est notre capitaine et il a été exemplaire avec tous… pic.twitter.com/FPT1FsCq7C — RMC Sport (@RMCsport) October 5, 2026

"Sono soddisfatto di quello che ha fatto "

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in Nations League contro il Belgio,ha voluto elogiare la prestazione, a detta sua, di buon livello di: "La gara di Dembélè? Credo che Ousmane abbia giocato, soprattutto, all'inizio della partita e anche in avvio di secondo tempo". Il commissario tecnico dellaha poi continuato dicendo: "si è mosso molto bene sulla sua fascia. Non c'è alcun problema da questo punto di vista".Nel corso dell'intervista, Zinedine Zidane ha dichiarato: "Siamo abituati a vederlo giocare un po' ovunque ed è bravo in tutti i ruoli.". Infine, sottolinenando la prova in campo da capitano di(a causa dell'assenza per infortunio di), il ct francese ha chiuso il suo intervento in conferenza stampa affermando: "È stato il nostro capitano ed è stato esemplare con tutti i compagni di squadra. Sono contento".

PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: Il francese Ousmane Dembélé effettua un cross durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France, il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

Tuttavia, nonostante le rincuoranti parole di Zidane, per Ousmane Dembélé le prestazioni in maglia Bleus restano una questione aperta. Il rendimento con il PSG e quello con la nazionale francese continuano infatti a viaggiare su binari differenti, mentre la concorrenza interna, a giudicare dal grande talento a disposizione di Zizou, cresce a dismisura. Per cui, l'attuale Pallone d'Oro in carica dovrà presto trasformare la fiducia del commissario tecnico in prestazioni all'altezza, in modo tale da placare le critiche e rispondere sul campo.