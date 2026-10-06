Il ct francese sostiene il suo Pallone d'Oro nonostante un'altra difficile serata in Nazionale
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Non si può decisamente definire un'ottima sosta quella di Ousmane Dembélé, alle prime partite con la nuova Francia del commissario tecnico Zinedine Zidane. Nessun gol e nessun assist in queste prime quattro gare di Nations League, compresa una prestazione opaca anche nella vittoria in rimonta contro il Belgio, che ha scatenato le critiche e i dubbi della stampa francese dopo la sostituzione al 60° minuto. Uscito con i Bleus sotto 0-1, entra al suo posto Michael Olise, il quale, nel finale di partita, firmerà una strepitosa doppietta personale, chiudendo il match sul risultato di 4-1 in favore della Francia. Nonostante la deludente performance del vincitore del Pallone d'Oro 2025, Zidane ha scelto comunque di difendere il proprio attaccante dalle critiche in conferenza stampa.
Zidane: "Dembélé? Non c'è alcun problema"Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in Nations League contro il Belgio, Zinedine Zidane ha voluto elogiare la prestazione, a detta sua, di buon livello di Dembélé: "La gara di Dembélè? Credo che Ousmane abbia giocato molto bene, soprattutto, all'inizio della partita e anche in avvio di secondo tempo". Il commissario tecnico della Francia ha poi continuato dicendo: "Dembélè si è mosso molto bene sulla sua fascia. Non c'è alcun problema da questo punto di vista".
"Sono soddisfatto di quello che ha fatto"Nel corso dell'intervista, Zinedine Zidane ha dichiarato: "Siamo abituati a vederlo giocare un po' ovunque ed è bravo in tutti i ruoli. Sono soddisfatto di quello che ha fatto". Infine, sottolinenando la prova in campo da capitano di Ousmane Dembélè (a causa dell'assenza per infortunio di Kylian Mbappé), il ct francese ha chiuso il suo intervento in conferenza stampa affermando: "È stato il nostro capitano ed è stato esemplare con tutti i compagni di squadra. Sono contento".
Tuttavia, nonostante le rincuoranti parole di Zidane, per Ousmane Dembélé le prestazioni in maglia Bleus restano una questione aperta. Il rendimento con il PSG e quello con la nazionale francese continuano infatti a viaggiare su binari differenti, mentre la concorrenza interna, a giudicare dal grande talento a disposizione di Zizou, cresce a dismisura. Per cui, l'attuale Pallone d'Oro in carica dovrà presto trasformare la fiducia del commissario tecnico in prestazioni all'altezza, in modo tale da placare le critiche e rispondere sul campo.
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