Ci sono giocatori che diventano leggende e altri che, con il passare degli anni, finiscono per assumere quasi una dimensione simbolica. Per Zinedine Zidane, in Francia, il confine tra le due cose sembra essere particolarmente sottile. Lo ha raccontato Thierry Henry, intervenuto ai microfoni di RMC, con parole che fotografano bene il peso che Zizou continua ad avere nell'ambiente dei Bleus.

Henry: "Zidane è alla pari di Dio per noi"

L'arrivo di

Zizou

è straordinario. Significa avere qualcuno che, quando si parla di calcio, è alla pari di Dio. Lo dico senza voler offendere i credenti, ma per noi, nel calcio, lui è alla pari di Dio".

Intervistato ai microfoni di RMC Sport,ha commentato l'arrivo disulla panchina della nazionale francese dichiarando: "

Continuando, l'ex attaccante di Arsenal e Barcellona ha spiegato: "Abbiamo già visto i ragazzi parlare e esprimersi su di lui. Abbiamo visto i loro occhi illuminarsi... È perfettamente normale perché, dopotutto, è Zizou!".

"Abbiamo ancora bisogno di risultati"

Nel corso dell'intervista, però, Thierry Henry ha voluto sottolineare il fatto che la Francia abbia comunque bisogno di risultati: "Tuttavia, abbiamo ancora bisogno di risultati. Ne ha già ottenuti alcuni, ma dovrà mantenerli. Quindi, come dissi a proposito di Didier Deschamps, gli auguro buona fortuna".

LONDRA, INGHILTERRA - 26 SETTEMBRE: Thierry Henry osserva la scena prima di effettuare il sorteggio per l'incontro di singolare maschile tra Alexander Zverev (Team Europe) e Alex de Minaur (Team World), durante la seconda giornata della Laver Cup 2026 presso la O2 Arena di Londra, il 26 settembre 2026. (Foto di Julian Finney/Getty Images per Laver Cup)

Infine, l'ex attaccante francese ha concluso il suo intervento analizzando il paragone tra l'arrivo di Zidane sulla panchina del Real Madrid e l'attuale nuovo incarico da commissario tecnico della nazionale francese, evidenziando come quest'ultimo si tratti di una storia completamente diversa: "Quando vedevi Zidane sulla panchina del Real Madrid, era piuttosto calmo, composto ed efficace. Persino quando Cristiano Ronaldo segnò in rovesciata mantenne la calma. Però, questa è la nazionale francese".