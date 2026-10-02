L'ex compagno di nazionale esalta l'arrivo di Zidane sulla panchina della Francia
Zidane dice no, la Francia dice sì: la Nazionale "sfila" a Clairefontaine
Ci sono giocatori che diventano leggende e altri che, con il passare degli anni, finiscono per assumere quasi una dimensione simbolica. Per Zinedine Zidane, in Francia, il confine tra le due cose sembra essere particolarmente sottile. Lo ha raccontato Thierry Henry, intervenuto ai microfoni di RMC, con parole che fotografano bene il peso che Zizou continua ad avere nell'ambiente dei Bleus.
Henry: "Zidane è alla pari di Dio per noi"Intervistato ai microfoni di RMC Sport, Thierry Henry ha commentato l'arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina della nazionale francese dichiarando: "L'arrivo di Zizou è straordinario. Significa avere qualcuno che, quando si parla di calcio, è alla pari di Dio. Lo dico senza voler offendere i credenti, ma per noi, nel calcio, lui è alla pari di Dio".
Continuando, l'ex attaccante di Arsenal e Barcellona ha spiegato: "Abbiamo già visto i ragazzi parlare e esprimersi su di lui. Abbiamo visto i loro occhi illuminarsi... È perfettamente normale perché, dopotutto, è Zizou!".
"Abbiamo ancora bisogno di risultati"Nel corso dell'intervista, però, Thierry Henry ha voluto sottolineare il fatto che la Francia abbia comunque bisogno di risultati: "Tuttavia, abbiamo ancora bisogno di risultati. Ne ha già ottenuti alcuni, ma dovrà mantenerli. Quindi, come dissi a proposito di Didier Deschamps, gli auguro buona fortuna".
Infine, l'ex attaccante francese ha concluso il suo intervento analizzando il paragone tra l'arrivo di Zidane sulla panchina del Real Madrid e l'attuale nuovo incarico da commissario tecnico della nazionale francese, evidenziando come quest'ultimo si tratti di una storia completamente diversa: "Quando vedevi Zidane sulla panchina del Real Madrid, era piuttosto calmo, composto ed efficace. Persino quando Cristiano Ronaldo segnò in rovesciata mantenne la calma. Però, questa è la nazionale francese".
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