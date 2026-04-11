L'Arsenal incassa una pesante ed inaspettata sconfitta contro il Bournemouth in casa propria. A fine gara, un analista ospite emana un boato che infastidisce particolarmente i tifosi e viene scortato fuori dallo stadio dagli addetti alla sicurezza.

Francesco Lovino Redattore 11 aprile - 19:43

Un analista del Bournemouth si rende protagonista di un gesto alquanto discutibile. La gara che si è giocata oggi tra Arsenal e Bournemouth è terminata in maniera sorprendente, con la sconfitta dei padroni di casa per 1-2. Il rigore di Gyokeres non basta ai Gunners che rischiano di veder riaperta la corsa al titolo di campioni di Inghilterra. Intanto, le notizie negative nel pomeriggio storto dell'Arsenal non finiscono qui. Al termine della partita, infatti, s'è sfiorata una vera e propria rissa sventata dall'intervento degli steward.

Scortato l'analista del Bournemouth, tifosi Arsenal furiosi Una partita storta, un pomeriggio terribile. Al tutto si aggiunga il finale spiacevole. Un boato fortissimo e chiaramente provocatorio è provenuto dalle tribune, scatenando forti e veementi proteste dei tifosi di casa. Nello specifico, un analista del Bournemouth sarebbe stato il responsabile. Evidentemente trascinato dalla gioia del successo insperato in casa dei Gunners, ha perso il controllo sfidando la pronta risposta dei supporters avversari.

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Chi gli stava affianco, infatti, s'è sentito profondamente indispettito ed ha indotto gli steward ad intervenire prima che la situazione degenerasse. Il confronto, poi, è stato teso e all'analista del Bournemouth s'è chiesto di attendere prima che larga parte dei tifosi di casa abbandonasse l'Emirates per poi essere scortato fuori dallo stadio. Non gli era stato nemmeno consentito di scendere subito nei suoi spogliatoi per festeggiare assieme alla squadra.

Arsenal ko, Premier riaperta? — L'Arsenal avrebbe potuto allungare temporaneamente sul Manchester City portandosi a 12 lunghezze dalla squadra di Guardiola. I ragazzi di Arteta, invece, cadono davanti ai propri supporters nonostante si fosse riusciti a pareggiare il match verso la fine del primo tempo. Domani Haaland e company avranno l'occasione di ridurre gli attuali 9 punti a sei lunghezze, dovendo ancora giocare col Chelsea.

La prossima giornata, inoltre, la Premier è attesa dal punto di svolta col match all'Etihad Stadium tra SkyBlues e Gunners. Se dovesse l'Arsenal perdere ancora, la corsa al titolo verrebbe rimessa seriamente in discussione nelle ultimissime giornate.