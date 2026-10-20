Tre sconfitte di fila che hanno messo il club portoghese in una vera e propria crisi e una protesta sugli spalti che ieri non è passata inosservata
Europa League, che festa per il Braga: rimonta e semifinale!
Il Braga cambia guida tecnica. Il club portoghese ha annunciato l’esonero di Carlos Vicens, arrivato all’indomani della sconfitta interna per 2-1 contro il Gil Vicente. Un risultato che ha rappresentato il punto di rottura dopo settimane complicate, segnate da prestazioni deludenti e da una crescente pressione sulla squadra.
Il Braga cambia dopo la sconfitta, addio a Carlos VicensLa sconfitta contro il Gil Vicente è arrivata dopo altri due passaggi a vuoto: il pesante 3-0 incassato sul campo del Copenaghen in Conference League e il 3-1 subito contro lo Sporting Lisbona in campionato. Un filotto negativo che ha lasciato il segno, con il Braga capace di conquistare una sola vittoria nelle ultime sei partite disputate.
Per Vicens si conclude così la prima esperienza da allenatore principale, dopo otto anni trascorsi nello staff di Pep Guardiola al Manchester City. Lo spagnolo aveva assunto la guida del Braga nell’estate del 2025, raccogliendo una sfida importante in una piazza ambiziosa, abituata a competere per le posizioni di vertice del calcio portoghese.
Il bilancio complessivo della sua gestione è di 41 vittorie, 19 pareggi e 16 sconfitte in 76 partite ufficiali. Numeri che raccontano un percorso con diversi risultati positivi, ma che non sono bastati a garantire continuità nell’attuale fase della stagione. La separazione riguarda anche l’intero staff tecnico. Attraverso una nota ufficiale, il Braga ha ringraziato Vicens e i suoi collaboratori per il lavoro svolto, augurando loro il meglio per il futuro professionale.
Franclim Carvalho possibile successorePer la successione, il nome in pole è quello di Franclim Carvalho. Il tecnico portoghese, 39 anni, conosce già l’ambiente del Braga, dove ha lavorato nel settore giovanile e ricoperto il ruolo di vice di Artur Jorge tra il 2022 e il 2024. Reduce dalla conclusione dell’esperienza al Botafogo, nell’agosto scorso, Carvalho potrebbe rappresentare una soluzione immediata per provare a rilanciare la squadra. La priorità sarà ritrovare risultati e fiducia, restituendo stabilità a un gruppo che, dopo le ultime battute d’arresto, ha bisogno di una svolta.
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