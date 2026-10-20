Il Braga cambia guida tecnica. Il club portoghese ha annunciato l’esonero di Carlos Vicens, arrivato all’indomani della sconfitta interna per 2-1 contro il Gil Vicente. Un risultato che ha rappresentato il punto di rottura dopo settimane complicate, segnate da prestazioni deludenti e da una crescente pressione sulla squadra.

🚨🚨 Carlos Vicens DESPEDIDO do Braga. Franclim Carvalho é o sucessor. pic.twitter.com/34c0Hk6gUK — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 20, 2026

Il Braga cambia dopo la sconfitta, addio a Carlos Vicens

La sconfitta contro il Gil Vicente: il pesante 3-0 incassato sul campo del Copenaghen in Conference League e il 3-1 subito contro lo Sporting Lisbona in campionato. Un filotto negativo che ha lasciato il segno, con il Braga capace di conquistare una sola vittoria nelle ultime sei partite disputate.

Per Vicens si conclude così la prima esperienza da allenatore principale, dopo otto anni trascorsi nello staff di Pep Guardiola al Manchester City. Lo spagnolo aveva assunto la guida del Braga nell’estate del 2025, raccogliendo una sfida importante in una piazza ambiziosa, abituata a competere per le posizioni di vertice del calcio portoghese.

Il bilancio complessivo della sua gestione è di 41 vittorie, 19 pareggi e 16 sconfitte in 76 partite ufficiali. Numeri che raccontano un percorso con diversi risultati positivi, ma che non sono bastati a garantire continuità nell’attuale fase della stagione. La separazione riguarda anche l’intero staff tecnico. Attraverso una nota ufficiale, il Braga ha ringraziato Vicens e i suoi collaboratori per il lavoro svolto, augurando loro il meglio per il futuro professionale.

BRAGA, PORTOGALLO - 30 GENNAIO: Ricardo Horta di Braga festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita MD8 della fase di lega della UEFA Europa League 2024/25 tra SC Braga e S.S. Lazio all'Estadio Municipal de Braga il 30 gennaio 2025 a Braga, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Franclim Carvalho possibile successore

Per la successione, il nome in pole è quello di. Il tecnico portoghese, 39 anni, conosce già l’ambiente del Braga, dove ha lavorato nel settore giovanile e ricoperto il ruolo di vice di Artur Jorge tra il 2022 e il 2024. Reduce dalla conclusione dell’esperienza al Botafogo, nell’agosto scorso, Carvalho potrebbe rappresentare una soluzione immediata per provare a rilanciare la squadra. La priorità sarà ritrovare risultati e fiducia, restituendo stabilità a un gruppo che, dopo le ultime battute d’arresto, ha bisogno di una svolta.