Tra le partite che sono andate in scena nel corso della giornata di ieri figura anche quella tra il Braga e lo Sporting Lisbona. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione dell'ottavo turno della Primeira Liga, vale a dire la massima divisione del calcio portoghese. Presso l'Estadio Municipal, i padroni di casa che hanno come allenatore Carlos Vicens hanno perso 1-3. A causa di questa sconfitta, la squadra del tecnico spagnolo resta all'ottavo posto con 11 punti totalizzati. Lo Sporting Lisbona di Rui Borges, dal canto suo, sale a quota 18 punti portandosi, almeno per il momento, a -3 dal Porto campione in carica allenato da Francesco Farioli. Tuttavia, non sono mancate le proteste per delle decisioni della squadra arbitrale ed una di questa ha scatenato la rabbia da parte dei Braguistas.

Braga, proteste per un rigore non concesso: "Lo stato attuale del nostro calcio"

Ieri sera, la squadra di casa ha sbloccato il risultato al minuto 41 grazie all'che porta la firma di, estremo difensore dello Sporting Lisbona. Tuttavia, nella seconda frazione di gioco il club della capitale portoghese ha portato a casa i tre punti ribaltando completamente il risultato. Al 66' l'attaccante colombiano, entrato pochi minuti prima dalla panchina, rimette la gara in equilibrio dopo un'azione ben costruita dai biancoverdi.

Vienna, Austria - 27 agosto 2026: Carlos Vicens, allenatore del Braga, osserva prima del ritorno dei Play-Off di Conference League 2026/27 tra Austria Vienna e Braga alla Generali Arena. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

Cinque minuti più tardi, quindi al 71', i Leoes passano in vantaggio grazie al portiere avversario Bernardo Fontes dato che ha realizzato un autogol così com'è successo al collega avversario nella prima frazione di gioco. Lo Sporting Lisbona chiude definitivamente la pratica col gol di un altro subentrato, vale a dire Rodrigo Zalazar che, dopo l'ingresso in campo al 59', ha segnato la rete del definitivo 1-3 al minuto 82. Tuttavia, due minuti dopo il gol, il calciatore biancoverde ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Alla fine, i Leoes hanno potuto festeggiare mentre i Braguistas sono passati alle proteste nei confronti della squadra arbitrale.

Minuto 49’ | SC Braga 1-0 Sporting CP

Penálti claríssimo por intervenção de Doumbia com a mão dentro da área do SCP. João Pinheiro diz que não vê. O VAR Manuel Mota vê, ignora e não ajuda. É este o estado do nosso futebol.

(imagens SC Braga) pic.twitter.com/EDRK98Ag5Q — Alexandre Carvalho (@Alex_Carvalho) October 9, 2026

Infattidelladel Braga, sul proprio profilo X ha condiviso il video di un episodio clamoroso. Al minuto 49 della gara, un calciatore della sua squadra effettua un tiro dalla distanza che, però, viene murato dalladi, il quale si trovava in area di rigore. Di conseguenza, Carvalho ha scritto: "Joao Pinheiro non l'ha visto, mentre il VAR Manuel Mota vede, ignora e non interviene.".