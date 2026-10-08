L'attaccante brasiliano ha prolungato il contratto con il club portoghese fino al 2031: la clausola sarà di 100 milioni di euro
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Francesco Farioli e il Porto non perdono tempo e decidono di tenersi stretto uno dei loro giocatori più importanti. Stiamo parlando di William Gomes. Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i Dragoes hanno nelle ultime ore ufficializzato il rinnovo dell'attaccante brasiliano, classe 2006, fino al 2031 fissando inoltre una clausola da ben 100 milioni di euro. Al momento l'ex San Paulo ha totalizzato 16 reti in 63 presenze con il club di Lisbona.
Porto, ufficiale il rinnovo di William Gomes: resterà fino al 2031Il Porto e William Gomes vanno avanti insieme. Il club portoghese ha reso noto il rinnovo dell'attaccante brasiliano fino al 2031. Arrivato a Lisbona solo nel gennaio dell'anno scorso, il classe 2006 aveva recentemente firmato con i Dragoes fino al 2029. Questo prolungamento dimostra come Francesco Farioli punti forte sul giovane nazionale carioca che, fino ad ora, ha totalizzato 63 presenze e 16 reti. Inoltre, nel nuovo contratto è stata fissata una clausola di 100 milioni di euro.
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Dopo un inizio non molto facile, il brasiliano è stato protagonista di una stagione da vero protagonista nella quale ha realizzato 13 reti e 2 assist in 46 presenze. Numeri che hanno spinto diversi club europei, tra cui il Real Madrid, a farsi avanti per il giocatore brasiliano trovando però sempre l'opposizione dei Dragoes. Il buon rendimento è stato confermato anche in questo inizio di stagione: 2 reti e 2 assist nelle prime 6 partite.
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