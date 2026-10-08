Francesco Farioli e il Porto non perdono tempo e decidono di tenersi stretto uno dei loro giocatori più importanti. Stiamo parlando di William Gomes. Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i Dragoes hanno nelle ultime ore ufficializzato il rinnovo dell'attaccante brasiliano, classe 2006, fino al 2031 fissando inoltre una clausola da ben 100 milioni di euro. Al momento l'ex San Paulo ha totalizzato 16 reti in 63 presenze con il club di Lisbona.

Porto, ufficiale il rinnovo di William Gomes: resterà fino al 2031

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per 9 milioni di euro, con il terzino sinistro

Wendell

che ha fatto il percorso inverso a parametro zero.

Il Porto e Williamvanno avanti insieme. Il club portoghese ha reso noto il rinnovo dell'attaccante brasiliano fino al 2031. Arrivato a Lisbona solo nel gennaio dell'anno scorso, il classe 2006 aveva recentemente firmato con i Dragoes fino al 2029. Questo prolungamento dimostra come Francescopunti forte sul giovane nazionale carioca che, fino ad ora, ha totalizzato. Inoltre, nel nuovo contratto è stata fissataCresciuto nelle giovanili del, Gomes ha firmato il suo primo contratto da professionista nel marzo 2023. Convocato per la prima volta in prima squadra il 12 novembre dello stesso anno, il 20 enne ha fatto il suo debutto con il Tricolor Paulista due settimane dopo contro il. Dopo 20 presenze e 3 reti con il club brasiliano, Gomes si è trasferito alil 31 gennaio 2025

PORTO, PORTOGALLO - 09 APRILE: William Gomes dell'FC Porto festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno di squadra Gabri Veiga durante la partita di andata dei quarti di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra l'FC Porto e il Nottingham Forest FC all'Estádio do Dragão il 9 aprile 2026, a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Dopo un inizio non molto facile, il brasiliano è stato protagonista di una stagione da vero protagonista nella quale ha realizzato 13 reti e 2 assist in 46 presenze. Numeri che hanno spinto diversi club europei, tra cui il Real Madrid, a farsi avanti per il giocatore brasiliano trovando però sempre l'opposizione dei Dragoes. Il buon rendimento è stato confermato anche in questo inizio di stagione: 2 reti e 2 assist nelle prime 6 partite.