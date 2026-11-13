Carlo Ancelotti prova a spegnere le preoccupazioni dei grandi club europei, soprattutto quelle di Real Madrid e Barcellona. Il commissario tecnico del Brasile ha risposto alle perplessità legate alla convocazione di alcuni protagonisti del calcio internazionale, tra cui Vinicius Jr e Raphinha, impegnati con la Selecao in una tournée asiatica. Alla vigilia dell'amichevole contro il Giappone, in programma sabato a Singapore, l'allenatore italiano ha voluto mandare un messaggio chiaro alle società: la gestione dei giocatori viene prima di qualsiasi risultato.

Le parole di Ancelotti e le rassicurazioni a Real Madrid e Barcellona

Caricamento post Instagram...

", ha dichiarato Ancelotti in conferenza stampa. Il tecnico ha poi precisato che lo staff monitora attentamente le condizioni degli atleti e gestisce con attenzione il minutaggio, evitando di correre inutili rischi. preoccupati per le condizioni fisiche dei propri giocatori durante gli impegni con le rispettive nazionali , siccome il viaggio in Asia e le due amichevoli contro Giappone e Singapore rappresentano un ulteriore impegno in una stagione particolarmente intensa.L'ex allenatore del Real Madrid ha insistito soprattutto sulla necessità di tutelare l'integrità fisica dei calciatori: "Se un giocatore è al 100%, si allena e gioca", una posizione che conferma la volontà della Selecao di non compromettere la condizione atletica dei propri protagonisti., con diversi giocatori giovani inseriti nel gruppo e nuove soluzioni valutate in vista dei prossimi impegni ufficiali.

SALVADOR, BRASILE - 19 NOVEMBRE: I brasiliani Vinicius Junior e Raphinha conversano mentre si schierano prima della partita di qualificazione sudamericana alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Brasile e Uruguay, disputata all'Arena Fonte Nova il 19 novembre 2024 a Salvador, in Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

La tournée asiatica rappresenta anche un'occasione per completare il processo di valutazione dei giocatori, Ancelotti ha infatti spiegato che questa fase di esperimenti terminerà con l'attuale finestra internazionale FIFA, prima di definire ulteriormente il gruppo in vista dei prossimi impegni.

Il commissario tecnico ha convocato cinque nuovi giocatori per le due amichevoli , confermando la volontà di ampliare le alternative a disposizione, con l'obiettivo di costruire una nazionale competitiva e solida, senza perdere di vista un aspetto fondamentale: la salute dei calciatori. Un messaggio rivolto non soltanto ai tifosi brasiliani, ma anche ai club europei che attendono il ritorno dei propri campioni.