Il ct del Brasile risponde alle preoccupazioni dei due club spagnoli sulla gestione dei nazionali: al centro le condizioni fisiche di Vinicius Jr e Raphinha
Riconosci i tuoi ex compagni? Con Francesco Flachi
Carlo Ancelotti prova a spegnere le preoccupazioni dei grandi club europei, soprattutto quelle di Real Madrid e Barcellona. Il commissario tecnico del Brasile ha risposto alle perplessità legate alla convocazione di alcuni protagonisti del calcio internazionale, tra cui Vinicius Jr e Raphinha, impegnati con la Selecao in una tournée asiatica. Alla vigilia dell'amichevole contro il Giappone, in programma sabato a Singapore, l'allenatore italiano ha voluto mandare un messaggio chiaro alle società: la gestione dei giocatori viene prima di qualsiasi risultato.
Le parole di Ancelotti e le rassicurazioni a Real Madrid e Barcellona"I club possono stare tranquilli, la priorità è sempre la salute del giocatore", ha dichiarato Ancelotti in conferenza stampa. Il tecnico ha poi precisato che lo staff monitora attentamente le condizioni degli atleti e gestisce con attenzione il minutaggio, evitando di correre inutili rischi. Il messaggio di Carlo Ancelotti riguarda da vicino anche Real Madrid e Barcellona, preoccupati per le condizioni fisiche dei propri giocatori durante gli impegni con le rispettive nazionali, siccome il viaggio in Asia e le due amichevoli contro Giappone e Singapore rappresentano un ulteriore impegno in una stagione particolarmente intensa.
Caricamento post Instagram...
La tournée asiatica rappresenta anche un'occasione per completare il processo di valutazione dei giocatori, Ancelotti ha infatti spiegato che questa fase di esperimenti terminerà con l'attuale finestra internazionale FIFA, prima di definire ulteriormente il gruppo in vista dei prossimi impegni.
Il commissario tecnico ha convocato cinque nuovi giocatori per le due amichevoli , confermando la volontà di ampliare le alternative a disposizione, con l'obiettivo di costruire una nazionale competitiva e solida, senza perdere di vista un aspetto fondamentale: la salute dei calciatori. Un messaggio rivolto non soltanto ai tifosi brasiliani, ma anche ai club europei che attendono il ritorno dei propri campioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA