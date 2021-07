Brasile, Romario chiede Guardiola sulla panchina della Nazionale

Il campione del mondo nel 1994 vuole subito il tecnico del Manchester City al posto di Tite sulla panchina della Seleçao, dopo il fallimento in Copa América al Maracanã: "Il Brasile gioca in modo stranissimo"

Son passati pochi giorni dal trionfo dell’Argentina in Copa América e in Brasile già si chiedono importanti cambiamenti all’interno della Seleçao. Romário crede che l’avventura di Tite alla guida della Nazionale sia finita e invoca l’arrivo di Pep Guardiola, suo compagno di squadra ai tempi del Barcellona, ​​per sostituirlo.

“C’è un doppio dolore – dice l’ex calciatore in un’intervista al giornalista Milton Neves –. Abbiamo perso e, soprattutto, abbiamo perso contro l’Argentina. Il calcio brasiliano può fare meglio e l’Argentina non era quella del passato. Siamo molto vicini al Mondiale, ma è molto difficile continuare con Tite. Imposta uno schema che non dà risultati. Un possibile sostituto? Guardiola. Soprattutto se riesce a imporre lo stile delle sue squadre”.

Poi Romário conclude: “Il modo in cui gioca il Brasile è stranissimo. La Nazionale dipende molto da Neymar che ha tutte le carte in regola per essere un top player, ma non è più un calcio in cui uno solo fa la differenza. Adesso i grandi calciatori hanno bisogno di altri due o tre che li supportino a dovere”.