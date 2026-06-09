Il Brasile è la nazionale più vincente nella storia dei Mondiali, con cinque titoli conquistati e una tradizione che lo ha reso sinonimo stesso di calcio spettacolo. Eppure esiste una statistica particolare che accompagna tutte le eliminazioni dei verdeoro nella fase finale della Coppa del Mondo, e che per forza di cose torna di attualità in vista dell'inizio della competizione.

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Ogni volta che il Brasile è stato estromesso dal torneo, lo ha fatto contro una squadra capace poi di chiudere quella stessa edizione sul podio. Un dato sorprendente che attraversa quasi un secolo di storia calcistica e che contribuisce a raccontare la straordinaria competitività della Seleção.

Una tradizione che dura dal 1938

La serie ricorrente inizia nel 1938, quando il , quando il Brasile venne eliminato dall'Italia, futura campione del mondo. Lo stesso accadde nel 1950 contro l'Uruguay, vincitore del celebre "Maracanazo". Negli anni successivi furono l'Ungheria finalista nel 1954, il Portogallo terzo classificato nel 1966 e l'Olanda finalista nel 1974 a interrompere il cammino brasiliano.

Anche nei decenni successivi il copione non è cambiato. L'Argentina campione nel 1978 e quella finalista nel 1990, l'Italia campione nel 1982, la Francia terza nel 1986, poi campione nel 1998 e finalista nel 2006, hanno tutte eliminato i verdeoro prima di chiudere il torneo nelle prime tre posizioni.

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Dalla Germania al Belgio, fino alla Croazia

La tendenza è proseguita anche nell'epoca più recente. Nel 2010 fu l'Olanda, finalista del torneo sudafricano, a fermare il Brasile. Nel 2014 arrivò la storica semifinale persa contro la Germania, che avrebbe poi conquistato il titolo mondiale. Quattro anni dopo toccò al Belgio, terzo classificato in Russia, mentre nel 2022 la Croazia eliminò i brasiliani ai rigori prima di chiudere il Mondiale qatariota al terzo posto.

Una coincidenza statistica affascinante che racconta un aspetto spesso sottovalutato: quando il Brasile esce di scena, quasi sempre è stato sconfitto da una delle migliori squadre del torneo. E, almeno finora, mai da una nazionale che abbia concluso il proprio cammino lontano dal podio.

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