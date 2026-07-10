Il Brasile ha lasciato la Coppa del Mondo centro-nord-americana troppo precocemente rispetto alle aspettative sul gruppo. La nazionale guidata da Carlo Ancelotti ha disputato un Mondiale parecchio deludente considerando il gioco espresso e il risultato finale giunto. Dopo un girone vinto contro squadre toste come Marocco, Scozia e Haiti, la Seleção ha incontrato il Giappone ai sedicesimi di finale. Contro i nipponici, i verdeoro hanno faticato parecchio ma grazie ai tentativi disperati di Ancelotti, il Brasile è riuscito a portarsi a casa la sfida per 2-1. Tuttavia, gli ottavi hanno regalato una partita complessa contro una delle sorprese più belle del torneo intercontinentale: la Norvegia. Così, sotto i colpi di Haaland, i verdeoro sono crollati nonostante le grandi occasioni avute (rigore sbagliato da Bruno Guimarães e la rete sbagliata da Endrick). Tuttavia, nonostante la spedizione fallimentare, Vinicus Jr non ha per nulla sfigurato nel confronto con le altre star.

Vinicius Jr e l'eliminazione del Brasile

SEOUL, COREA DEL SUD - 10 OTTOBRE: Vinicius Jr (Brasile) in azione durante l'amichevole internazionale tra Corea del Sud e Brasile al Seoul World Cup Stadium, il 10 ottobre 2025 a Seoul, Corea del Sud. (Foto di Chung Sung-Jun/Getty Images)

L'attaccante del Real Madrid ha sempre avuto un ottimo rapporto con Carlo Ancelotti, che lo ha fatto diventare grande nel calcio europeo. Il binomio ha funzionato solo per il numero 7, che nella competizione ha registrato 4 reti e 1 assist. Il suo ruolo da punta nel 4-3-1-2 varato da Carletto dopo il primo match, lo ha reso il protagonista del Brasile. Tuttavia, il suo solo apporto non è bastato e l'avventura è terminata solo pochi giorni fa. Così, Vini si è preso tutto il tempo per riflettere sull'avventura e ha pubblicato un post sui social in cui racconta tutta la sua delusione.

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Il contenuto del post recita così: "Quasi quattro anni dopo, mi ritrovo di nuovo a riflettere su ciò che scrivo dopo una delusione ai Mondiali. Ho visto tante persone di tutte le età sostenermi, condividere il nostro sogno, e sarebbe ingiusto rimanere in silenzio. Ma avevo bisogno di qualche giorno per

Indossare la maglia della nazionale è l'orgoglio più grande della mia vita. Essere eliminati da un Mondiale già agli ottavi di finale è un sentimento difficile da spiegare. So quanto mi sono preparato, quanto mi sono concentrato, quanto lo volevo per voi, per la mia famiglia. Questo sentimento di frustrazione è assurdo. Avevamo un gruppo abbastanza solido per andare più lontano, e non ci siamo riusciti. Vi chiedo scusa e combatterò perché il nostro sogno di tornare al vertice del mondo diventi realtà".