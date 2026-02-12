Brentford-Arsenal, alla scoperta dei tifosi Vip delle due squadre di Premier

Tra attori, registi, cantanti ed altre personalità dello sport, i due club londinesi vantano di fan molto importanti

Jacopo del Monaco 12 febbraio - 13:44

Così come tutte le squadre inglesi, anche il Brentford e l'Arsenal possono vantare di avere dei tifosi VIP. I due club appena menzionati, infatti, chiuderanno la giornata numero 26 della Premier League. In palio ci sono tre punti che possono essere fondamentali per la zona Europa e la corsa al titolo di Campione d'Inghilterra. La partita avrà inizio alle ore 21:00 di questa sera presso il Brentford Community Stadium e, nell'attesa, vediamo insieme quali sono i personaggi illustri che fanno il tifo per i due club di Londra.

Brentford-Arsenal: i tifosi VIP delle Bees — Il Brentford, attualmente settimo nella classifica della massima competizione inglese, sta lottando per qualificarsi alla prossima edizione di una delle competizioni europee. Il club londinese allenato da Keith Andrews, però, non vanta di tantissimi tifosi illustri tra le sue fila. Secondo alcune fonti inglesi, la celebrità più nota che fa il tifo per le Bees è l'attrice Cameron Diaz, nota per i suoi ruoli in film di generi differenti come le commedie e i film d'azione ma anche per aver dato la voce alla Principessa Fiona, uno dei personaggi principali di Shrek.

Tra gli altri tifosi noti del Brentford troviamo personaggi del mondo della musica come Richard Archer, membro del gruppo indie rock Hard Fi, il chitarrista del BluetonesAdam Devlin ed anche il tastierista e compositore Rick Wakeman, noto per esser stato un membro degli Yes per diversi anni. Passando al mondo della televisione, invece, si aggiungono alla lista Natalie Sawyer, ex presentatrice di Sky Sports, e Dean Gaffney, attore noto per il suo ruolo nella soap opera britannica EastEnders, che va in onda dal 1985.

I personaggi illustri che tifano per i Gunners — Rispetto ai loro avversari di questa sera, l'Arsenal allenato dallo spagnolo Mikel Arteta vanta di molte celebrità tra i propri tifosi. Tra questi possiamo partire dalla Famiglia Reale, con diversi membri che fanno il tifo per la squadra della capitale. Passando al mondo del cinema, tante sono le star di Hollywood che supportano i Gunners. Tra queste, troviamo la bellissima Anne Hathaway, che nei prossimi mesi tornerà sul grande schermo con Il Diavolo veste Prada 2, Idris Elba, il quale ha avuto modo di collaborare con il club del Nord di Londra in diverse occasioni, e Benedict Cumberbatch, noto per il ruolo di Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe. A questi, possiamo aggiungerne altri come: Tom Felton, celebre per aver interpretato Draco Malfoy in Harry Potter; Andrew Garfield, che veste i panni di Spider-Man; Charlie Cox, volto di Daredevil; Colin Firth e Kevin Costner.

Dal mondo del cinema, che chiudiamo con il noto regista Spike Lee, si passa a quello della musica, con diversi cantanti che sono tifosi dell'Arsenal e che seguiranno sicuramente la gara di stasera contro il Brentford. Tra questi possiamo citare Jess Glynne, il leggendario frontman nonché fondatore dei Rolling StonesMick Jagger e, secondo alcune fonti inglesi, anche il rapper Jay-Z. Tra le celebrità che tifano per i Gunners troviamo anche due ex cestisti che hanno militato in NBA come Carmelo Anthony ed il tedesco Dirk Nowitzki, il pilota di Formula Uno Sir Lewis Hamilton, l'ex tennista Andy Murray ed anche il mezzofondista Mo Farah.