Il Brighton, reduce da tre vittorie consecutive e a reti inviolate, ospita il Crystal Palace per la settima giornata di Premier League. L'appuntamento è per domenica 18 ottobre alle 15.00 in punto al Falmer Stadium. I padroni di casa, guidati da Fabian Hürzeler e a caccia di un posto in Europa, partono da favoriti. Ma anche gli occhi del Crystal Palace, che in estate hanno sostituito Oliver Glasner in panchina con il francese Pierre Sage, sono puntati sullo stesso obiettivo.

Mentre aspettiamo di goderci una partita sicuramente combattuta, c'è un altro match, virtuale ma non per questo meno interessante, con cui fare un po' di riscaldamento: quello che si gioca su Instagram. Dopo aver analizzato i profili dei campioni delle due formazioni, siamo pronti a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra i Seagulls e le Eagles.

Brighton-Crystal Palace: Verbruggen contro Mateta

Ed eccoci al calcio d'inizio. Il confronto tra i profili ufficiali dei due club britannici è un testa a testa, ma a spuntarla è il: i suoi follower sono, contro idi fans dei. Ma, passando ai veri protagonisti della gara, non c'è confronto più classico di quello tra attaccante ed estremo difensore.

Bart Verbruggen durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brighton e Arsenal, disputata all'American Express Stadium il 19 settembre 2026 a Brighton. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Nel nostro caso, rispettivamente Bart Verbruggen per i padroni di casa e Jean-Baptiste Mateta per gli ospiti. Portiere titolare della Nazionale orange, il profilo Instagram di Verbruggen è esattamente curato, rigoroso e professionale come ci si aspetterebbe. I suoi follower sono 213 mila, un numero lontano da quelli dei campioni che si contendono la testa della Premier League, ma anche da quelli dei comuni mortali. I profili seguiti sono 940, tra cui spiccano i nomi di Denzel Dumfries, Sebastiano Esposito, Novak Djokovic e Vincent Kompany. I suoi 122 post, lo ritraggono quasi esclusivamente sul rettangolo verde, tra parate, calci di rinvio e saluti al pubblico.

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Gabbiani e Aquile: Ferguson e O'Riley vs Mingueza e Kamada

Oscar Mingueza durante la partita del terzo turno della Carabao Cup tra Crystal Palace e Middlesbrough al Selhurst Park, l'8 settembre 2026 a Londra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Mood completamente diverso per il profilo di Mateta , in cui domina sempre il campo, ma la professionalità cede il passo alla gioia. I follower dell'attaccante francese sonoi following 268, tra cui spiccano i nomi di Rayan Cherki, Manu Koné, Marcus e Kephren Thuram, Mike Maignan e Kylian Mbappé. In questo confronto è lui a trionfare, ma anche grazie alla sua nazionalità: chi bazzica l'Instagram calcistico, avrà sicuramente notato la tendenza dei calciatori d'oltralpe a fare squadra, anche sui social.

Ma in campo ci sono due squadre, e in ognuna c'è qualcuno pronto a dire la sua. Per il Brighton, ad esempio, c'è Evan Ferguson, l'irlandese ex Roma, attualmente fermato da un infortunio. I suoi follower sono 285 mila, il suo feed non si è ancora tinto di nuovo di azzurro, a giustificarlo ci sono un paio di post dedicati alla convalescenza, trascorsa vicino ai propri affetti nell'attesa di poter tornare in campo. Numeri più contenuti per Matt O'Riley, 144 mila follower per il calciatore di nazionalità danese e britannica, che a dirla tutta non è troppo assiduo nell'aggiornare il suo profilo, sebbene nella sua lista following compaiano i nomi di Chris Eriksen, Benjamin Pavard e Gustav Isaksen.

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Brighton-Crystal Palace, chi vince la sfida dei social?

Daichi Kamada festeggia con il trofeo dopo la vittoria della sua squadra nella finale della UEFA Conference League 2026, disputata tra Crystal Palace e Rayo Vallecano de Madrid alla Football Arena Leipzig il 27 maggio 2026 a Lipsia, in Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Il Crystal Palace si difende attaccando, e schiera uno dei più recenti inquilini di South London: lo spagnolo, a quota, tra i suoi following ci sono Dean Huijsen, l'argentino Dani Olmo e il portiere dell'Inter Josep Martinez. Poi c'è il samurai del Crystal Palace, nonché vecchia conoscenza della Lazio:, confollower, perfettamente in linea con la media dei suoi sfidanti. Anche il suo feed parla solo la lingua del calcio, con un mood che si potrebbe definire la versione nipponica del compagno di squadra Mateta. I profili che segue sono solo 215, tra cui spiccano i nomi di Pedro e Mathias Vecino, ma anche di tantissimi sportivi connazionali.

Ma chi vince questa sfida digitale per la settima giornata di Premier League? In questo caso, i pronostici ci vedono giusto: a stravincere è il Crystal Palace. Al primo posto, di misura, c'è Oscar Mingueza, con i suoi 550 mila follower. Inseguono Daichi Kamada, sempre per le Eagles, a quota 429 mila, e Jean-Baptiste Mateta al terzo posto, a quota 350 mila.