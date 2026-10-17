La settima giornata di Premier League si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower
Il Brighton festeggia con i tifosi i 125 anni e la vittoria contro l'Arsenal
Il Brighton, reduce da tre vittorie consecutive e a reti inviolate, ospita il Crystal Palace per la settima giornata di Premier League. L'appuntamento è per domenica 18 ottobre alle 15.00 in punto al Falmer Stadium. I padroni di casa, guidati da Fabian Hürzeler e a caccia di un posto in Europa, partono da favoriti. Ma anche gli occhi del Crystal Palace, che in estate hanno sostituito Oliver Glasner in panchina con il francese Pierre Sage, sono puntati sullo stesso obiettivo.
Mentre aspettiamo di goderci una partita sicuramente combattuta, c'è un altro match, virtuale ma non per questo meno interessante, con cui fare un po' di riscaldamento: quello che si gioca su Instagram. Dopo aver analizzato i profili dei campioni delle due formazioni, siamo pronti a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra i Seagulls e le Eagles.
Brighton-Crystal Palace: Verbruggen contro MatetaEd eccoci al calcio d'inizio. Il confronto tra i profili ufficiali dei due club britannici è un testa a testa, ma a spuntarla è il Crystal Palace: i suoi follower sono 2,4 milioni, contro i 2,1 milioni di fans dei Gabbiani. Ma, passando ai veri protagonisti della gara, non c'è confronto più classico di quello tra attaccante ed estremo difensore.
Nel nostro caso, rispettivamente Bart Verbruggen per i padroni di casa e Jean-Baptiste Mateta per gli ospiti. Portiere titolare della Nazionale orange, il profilo Instagram di Verbruggen è esattamente curato, rigoroso e professionale come ci si aspetterebbe. I suoi follower sono 213 mila, un numero lontano da quelli dei campioni che si contendono la testa della Premier League, ma anche da quelli dei comuni mortali. I profili seguiti sono 940, tra cui spiccano i nomi di Denzel Dumfries, Sebastiano Esposito, Novak Djokovic e Vincent Kompany. I suoi 122 post, lo ritraggono quasi esclusivamente sul rettangolo verde, tra parate, calci di rinvio e saluti al pubblico.
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Gabbiani e Aquile: Ferguson e O'Riley vs Mingueza e Kamada
Ma in campo ci sono due squadre, e in ognuna c'è qualcuno pronto a dire la sua. Per il Brighton, ad esempio, c'è Evan Ferguson, l'irlandese ex Roma, attualmente fermato da un infortunio. I suoi follower sono 285 mila, il suo feed non si è ancora tinto di nuovo di azzurro, a giustificarlo ci sono un paio di post dedicati alla convalescenza, trascorsa vicino ai propri affetti nell'attesa di poter tornare in campo. Numeri più contenuti per Matt O'Riley, 144 mila follower per il calciatore di nazionalità danese e britannica, che a dirla tutta non è troppo assiduo nell'aggiornare il suo profilo, sebbene nella sua lista following compaiano i nomi di Chris Eriksen, Benjamin Pavard e Gustav Isaksen.
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Brighton-Crystal Palace, chi vince la sfida dei social?
Ma chi vince questa sfida digitale per la settima giornata di Premier League? In questo caso, i pronostici ci vedono giusto: a stravincere è il Crystal Palace. Al primo posto, di misura, c'è Oscar Mingueza, con i suoi 550 mila follower. Inseguono Daichi Kamada, sempre per le Eagles, a quota 429 mila, e Jean-Baptiste Mateta al terzo posto, a quota 350 mila.
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