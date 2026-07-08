Nuova bufera sull'Argentina. Mentre il Mondiale è ancora in corso, l'FBI e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulle attività finanziarie della Federazione calcistica argentina (AFA). Al centro degli accertamenti ci sono le operazioni economiche svolte negli USA attraverso la società TourProdEnter LLC, utilizzata per la gestione dei contratti commerciali. Gli investigatori vogliono capire come siano transitati centinaia di milioni di dollari nel sistema finanziario americano e se alcune di queste operazioni possano configurare reati come frode o riciclaggio di denaro.

Argentina nella bufera: l'FBI indaga sui conti dell'AFA

L'FBI ha acceso i riflettori sull'AFA. Secondo quanto riportato da La Nación, procuratori federali e agenti del Dipartimento di Giustizia stanno indagando sulle operazioni finanziarie della Federazione calcistica argentina negli Stati Uniti, con particolare attenzione alla gestione dei fondi durante gli ultimi anni. L'inchiesta riguarda la presunta movimentazione di centinaia di milioni di dollari attraverso TourProdEnter LLC, società riconducibile al produttore Javier Faroni e utilizzata per incassare i pagamenti dei contratti commerciali dell'AFA. Tra gli obiettivi degli investigatori c'è quello di ricostruire il percorso del denaro transitato nel sistema bancario americano e verificare se siano stati commessi reati di competenza federale, tra cui frode e riciclaggio.

BANFIELD, ARGENTINA – 7 aprile 2026: Claudio Tapia (a sinistra), presidente della Argentine Football Association, e suo figlio Matías Tapia assistono alla partita del Gruppo G della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Barracas Central e CR Vasco da Gama, disputata allo Estadio Florencio Sola il 7 aprile 2026, a Buenos Aires. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Uno dei passaggi chiave dell'indagine è stata l'audizione dell'imprenditore Guillermo Tofoni, ascoltato in videoconferenza per circa tre ore da procuratori e agenti dell'FBI di Washington e Miami. Gli investigatori starebbero inoltre valutando l'audizione di ex funzionari del governo argentino che, negli ultimi anni, avrebbero avuto accesso a documenti e informazioni sull'attività economica della Federazione. Secondo i documenti citati da La Nación, attraverso diversi istituti bancari statunitensi sarebbero transitati almeno 260 milioni di dollari riconducibili all'AFA. Di questi, circa 57 milioni sarebbero stati distribuiti a società e beneficiari senza una chiara giustificazione economica. Circostanze che hanno portato le autorità statunitensi ad approfondire il caso.