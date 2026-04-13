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Bundesliga, il punto dopo la 29^giornata: perde il Dortmund e il Bayern schiaccia il St.Pauli

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Con la sconfitta del Borussia Dortmund, il Bayern Monaco scappa verso il secondo titolo consecutivo quando mancano 5 giornate al termine. Il Lipsia vince di misura e si tiene in zona Champions League a 4 punti dal Leverkusen.
Luigi Mereu

La 29^ giornata della Bundesliga è stata storica per il calcio tedesco. Il Bayern Monaco, travolgendo il St. Pauli, non solo blinda il primato portandosi a +12 dal Borussia Dortmund, ma frantuma il record di gol (105 reti segnate) in una singola stagione che resisteva da oltre 50 anni quando mancano ancora 5 giornate. Jamal Musiala ha aperto le danze, seguito dal gol dei record di Leon Goretzka e dalle firme di Olise, Jackson e Guerreiro. Il titolo è ora a un passo con il Bayern che potrebbe festeggiare già nel prossimo turno.

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AMBURGO, GERMANIA - 11 APRILE: Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Harry Kane e Tom Bischof dell'FC Bayern Monaco festeggiano la vittoria dopo la partita della Bundesliga tra FC St. Pauli e FC Bayern München allo stadio Millerntor l'11 aprile 2026 ad Amburgo, in Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Bundesliga, il Lipsia mantiene le distanze dal Leverkusen

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Al secondo posto il Borussia Dortmund subisce una pesante sconfitta interna perdendo 0-1 contro il Bayer Leverkusen, che riaccende così le proprie speranze europee portandosi al quinto posto. Ne approfitta lo Stoccarda, che travolge l'Amburgo4-0 e consolida il terzo posto in classifica, agganciando il Lipsia che ha vinto di misura una difficile trasferta contro il Borussia Mönchengladbach grazie alla rete a dieci minuti dal fischio finale di Yan Diomande e che permette ai suoi di essere in zona Champions a pari punti con lo Stoccarda terzo a 56 punti.

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Nelle zone basse della classifica, l'Heidenheim ottiene una vittoria importantissima battendo l'Union Berlino per 3-1. In coda, situazione sempre più critica per il Wolfsburg, sconfitto in casa dall'Eintracht Francoforte e ora distante 7 punti dalla zona salvezza diretta.

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