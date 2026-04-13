La 29^ giornata della Bundesliga è stata storica per il calcio tedesco. Il Bayern Monaco, travolgendo il St. Pauli, non solo blinda il primato portandosi a +12 dal Borussia Dortmund, ma frantuma il record di gol (105 reti segnate) in una singola stagione che resisteva da oltre 50 anni quando mancano ancora 5 giornate. Jamal Musiala ha aperto le danze, seguito dal gol dei record di Leon Goretzka e dalle firme di Olise, Jackson e Guerreiro. Il titolo è ora a un passo con il Bayern che potrebbe festeggiare già nel prossimo turno.