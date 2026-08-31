Come di consueto, la Bundesliga è l'ultimo dei top campionati europei a cominciare. La prima giornata conferma al momento un campionato sempre ricco di gol, con solo due partite terminate con meno di due reti. Le big partono subito forte, mentre non manca una grande sorpresa di questo primo turno. A bocce ferme, ripercorriamo i risultati di questo inizio di Bundesliga.

Bundesliga, partenza a razzo del Bayern

Il weekend del campionato tedesco si è aperto il venerdì sera con i campioni in carica delnel big match con lo Stoccarda. La squadra di Vincent Kompany ha subito fatto capire che anche quest'anno, come sempre, è la squadra da battere, rifilando un 5-1 agli avversari. A secco il nuovo acquisto(entrato al 60esimo), che però ha messo a segno due assist.

MUNICH, GERMANY - AUGUST 28: Aleksandar Pavlovic del Bayern Monaco esulta con il compagno di squadra Ismael Saibari dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra nella partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern Monaco e Vfb Stoccarda all'Allianz Arena il 28 agosto 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Il sabato ha poi visto scendere in campo 12 squadre alle 15:30. L'unico match a secco di reti è stato quello tra Mainz e Paderborn, negli altri invece non ci si è per nulla annoiati. L'altro pareggio di giornata è stato quello tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte per 3-3, con i padroni di casa che hanno recuperato lo svantaggio di due gol. Gran colpo del Colonia, che tra le propria mura di casa strappa un 3-2 all'Hoffenheim. Super protagonista l'ex Bologna Dallinga, autore di una doppietta.

Bene il Dortmund, sorpresa Elversberg con il Leverkusen

Per quanto riguarda le big, ilnon ha avuto problemi a risolvere la pratica Mönchengladbach con un netto 3-0. Grande sorpresa, ma in negativo, quella delche contro la neopromossa Elversberg (alla prima apparizione in massima serie) ha perso 3-2. Bene invece nel posticipo del sabato il, che ha superato per 2-0 l'Amburgo.

DORTMUND, GERMANY - AUGUST 29: Serhou Guirassy del Borussia Dortmund esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Borussia Dortmund e Amburgo alla Signal Iduna Park il 29 agosto 2026 a Dortmunf, Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Gol a valanga anche nelle uniche due partite della domenica. Nella prima il Friburgo sembra confermarsi anche quest'anno squadra d'alta classifica dopo il netto 4-1 sul Werder Brema, trainato da uno scatenato Yuito Suzuki, autore di una tripletta. Ha chiuso la prima giornata di Bundesliga il 3-0 dell'Augsburg sulla neopromossa Schalke 04. La squadra di Edin Dzeko è rimasta in partita fino all'espulsione di Schallenberg al 62esimo.