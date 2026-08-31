Cosa ci dicono le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend sulle possibili protagoniste e sorprese della nuova stagione del campionato tedesco
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Come di consueto, la Bundesliga è l'ultimo dei top campionati europei a cominciare. La prima giornata conferma al momento un campionato sempre ricco di gol, con solo due partite terminate con meno di due reti. Le big partono subito forte, mentre non manca una grande sorpresa di questo primo turno. A bocce ferme, ripercorriamo i risultati di questo inizio di Bundesliga.
Bundesliga, partenza a razzo del BayernIl weekend del campionato tedesco si è aperto il venerdì sera con i campioni in carica del Bayern Monaco nel big match con lo Stoccarda. La squadra di Vincent Kompany ha subito fatto capire che anche quest'anno, come sempre, è la squadra da battere, rifilando un 5-1 agli avversari. A secco il nuovo acquisto Ismael Saibari (entrato al 60esimo), che però ha messo a segno due assist.
Il sabato ha poi visto scendere in campo 12 squadre alle 15:30. L'unico match a secco di reti è stato quello tra Mainz e Paderborn, negli altri invece non ci si è per nulla annoiati. L'altro pareggio di giornata è stato quello tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte per 3-3, con i padroni di casa che hanno recuperato lo svantaggio di due gol. Gran colpo del Colonia, che tra le propria mura di casa strappa un 3-2 all'Hoffenheim. Super protagonista l'ex Bologna Dallinga, autore di una doppietta.
Bene il Dortmund, sorpresa Elversberg con il LeverkusenPer quanto riguarda le big, il Lipsia non ha avuto problemi a risolvere la pratica Mönchengladbach con un netto 3-0. Grande sorpresa, ma in negativo, quella del Bayer Leverkusen che contro la neopromossa Elversberg (alla prima apparizione in massima serie) ha perso 3-2. Bene invece nel posticipo del sabato il Dortmund, che ha superato per 2-0 l'Amburgo.
Gol a valanga anche nelle uniche due partite della domenica. Nella prima il Friburgo sembra confermarsi anche quest'anno squadra d'alta classifica dopo il netto 4-1 sul Werder Brema, trainato da uno scatenato Yuito Suzuki, autore di una tripletta. Ha chiuso la prima giornata di Bundesliga il 3-0 dell'Augsburg sulla neopromossa Schalke 04. La squadra di Edin Dzeko è rimasta in partita fino all'espulsione di Schallenberg al 62esimo.
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