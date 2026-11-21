Una passione nata durante l'infanzia, riscoperta negli ultimi anni e diventata oggi un vero e proprio progetto imprenditoriale: tre volti della Premier League si preparano ad inaugurare a Londra un negozio dedicato alle 'trading card', trasformando il collezionismo in un'occasione per avvicinare calciatori e tifosi.

Nasce a Londra 'Card Cop': il progetto di tre calciatori di Premier League

Il progetto riportato dai principali media britannici si chiama '' e aprirà il 26 novembre a Borough Yaris, nei pressi di Borough Market a, ed è un'iniziativa che coinvolge il difensore del Tottenham edel progetto,e i suoi ex compagni al Chelsea , oltre al giocatore del West Ham, tra i finanziatori dell'attività.

Il difensore degli Spurs ha raccontato di aver iniziato a collezionare carte fin da bambino, tornando a dedicarsi seriamente a questo hobby a partire dal 2020: "Colleziono da anni ed è bello vedere l'hobby che continua a crescere. Mi piace ed è un ottimo modo per i tifosi di connettersi con i loro giocatori preferiti. Ho avuto modo di conoscere tanti collezionisti e ho intenzione di portare più giocatori dentro questo hobby, per ricreare bei momenti". La sua raccolta, stando ai racconti, comprende diverse discipline sportive e un'importante selezione di carte dedicate a Neymar, giocatore che considera sottovalutato sia sul campo che sul mercato del collezionismo.

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' non sarà dedicato però esclusivamente al calcio, ma ospiterà carte di diverse discipline come, oltre che a prodotti legati ae altri universi dell'intrattenimento: l'obiettivo dichiarato, è creare uno spazio capace di accogliere tanto ialla ricerca di pezzi rari, quanto a chi si avvicina per laa questo mondo. Il progetto nasce inoltre dall'esperienza online di, altra attività di Adarabioyo attraverso cui ha già organizzato dirette con calciatori impegnati nell'apertura di box e pacchetti di carte.

LONDRA, INGHILTERRA - 19 SETTEMBRE: Tosin Adarabioyo del Tottenham Hotspur si riscalda prima della partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur e Aston Villa FC al Tottenham Hotspur Stadium il 19 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Adarabioyo: "Il collezionismo è un punto d'incontro tra tifosi"

Per, il valore delle trading card non si limita allao aldi mercato. Le immagini possono riportare alla memoria partite, prestazioni e momenti particolari della carriera di un giocatore; il difensore ha infatti sottolineato come il collezionismo favorisca letra appassionati, diventando un modo immediato perinteressi e passioni. 'Card Cop' vuole proprio sviluppare questaattraverso eventi, incontri e occasioni di scambio. L'apertura del negozio si inserisce in un mercato già ine sul quale anche altri sportivi hanno posato gli occhi, come per esempio il pilota inglese di Formula 1. Per Adarabioyo e i suoi soci, nonché colleghi calciatori, il progetto rappresenta dunque un'opportunità per portare il collezionismo sportivo fuori dal mondo digitale e renderlofisicamente.