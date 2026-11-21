Apre a Londra 'Card Cop', il negozio dedicato alle carte collezionabili ideato da calciatori di Premier League come Adarabioyo, Reece James e Colwill
Le magie di Neymar in partita: il Santos le raccoglie tutte in un video
Una passione nata durante l'infanzia, riscoperta negli ultimi anni e diventata oggi un vero e proprio progetto imprenditoriale: tre volti della Premier League si preparano ad inaugurare a Londra un negozio dedicato alle 'trading card', trasformando il collezionismo in un'occasione per avvicinare calciatori e tifosi.
Nasce a Londra 'Card Cop': il progetto di tre calciatori di Premier LeagueIl progetto riportato dai principali media britannici si chiama 'Card Cop' e aprirà il 26 novembre a Borough Yaris, nei pressi di Borough Market a Londra, ed è un'iniziativa che coinvolge il difensore del Tottenham e fondatore del progetto, Tosin Adarabioyo e i suoi ex compagni al Chelsea, Reece James e Levi Colwill, oltre al giocatore del West Ham Kyle Walker-Peters, tra i finanziatori dell'attività.
Il difensore degli Spurs ha raccontato di aver iniziato a collezionare carte fin da bambino, tornando a dedicarsi seriamente a questo hobby a partire dal 2020: "Colleziono da anni ed è bello vedere l'hobby che continua a crescere. Mi piace ed è un ottimo modo per i tifosi di connettersi con i loro giocatori preferiti. Ho avuto modo di conoscere tanti collezionisti e ho intenzione di portare più giocatori dentro questo hobby, per ricreare bei momenti". La sua raccolta, stando ai racconti, comprende diverse discipline sportive e un'importante selezione di carte dedicate a Neymar, giocatore che considera sottovalutato sia sul campo che sul mercato del collezionismo.
Caricamento post Instagram...
Adarabioyo: "Il collezionismo è un punto d'incontro tra tifosi"Per Adarabioyo, il valore delle trading card non si limita alla rarità o al prezzo di mercato. Le immagini possono riportare alla memoria partite, prestazioni e momenti particolari della carriera di un giocatore; il difensore ha infatti sottolineato come il collezionismo favorisca le relazioni tra appassionati, diventando un modo immediato per condividere interessi e passioni. 'Card Cop' vuole proprio sviluppare questa dimensione comunitaria attraverso eventi, incontri e occasioni di scambio. L'apertura del negozio si inserisce in un mercato già in espansione e sul quale anche altri sportivi hanno posato gli occhi, come per esempio il pilota inglese di Formula 1 Lewis Hamilton. Per Adarabioyo e i suoi soci, nonché colleghi calciatori, il progetto rappresenta dunque un'opportunità per portare il collezionismo sportivo fuori dal mondo digitale e renderlo un'esperienza da vivere fisicamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA