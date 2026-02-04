Nel 2024 l'esperienza di Camoranesi all'Anorthosis è stata breve. Ma un anno dopo, ed in una situazione critica, il club ha deciso di puntare nuovamente su di lui

Lorenzo Maria Napolitano 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 21:02)

Mauro Camoranesi riparte, ancora una volta, da Cipro. L'ex centrocampista della Juventus è stato richiamato dall'Anorthosis Famagosta, che gli ha affidato la guida tecnica della squadra dopo l'esonero di Temuri Ketsbaia. Per l’italo-argentino si tratta dell’ennesima tappa di una carriera da allenatore ricca di esperienze internazionali e di un ritorno in un ambiente che conosce già bene.

Camoranesi, ennesima tappa a Cipro — Se da calciatore Mauro Camoranesi ha sposato una causa, come nel caso della Juventus, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la sua seconda vita da allenatore. Infatti, dal 2014 ha cambiato ben dieci volte squadra. All’Anorthosis, però, Camoranesi aveva già allenato, e si tratta di un ritorno particolare. Il 27 novembre 2024, infatti, a un mese dalla risoluzione del contratto con il Karmiotissa - con cui aveva disputato solo due partite - l’italo-argentino ha firmato un contratto fino al termine della stagione, salvo poi risolverlo ancora una volta, questa volta dopo quattro giornate. A poco più di un anno di distanza, è stato richiamato dalla società cipriota, in sostituzione di Ketsbaia, con la squadra all’undicesimo posto in classifica. All'Anorthosis, il nuovo tecnico avrà a disposizione anche l'ex Inter Stefano Sensi, faro di una squadra che naviga a vista.

La carriera di Camoranesi — 50 anni il prossimo 4 ottobre, Camoranesi è stato Campione del mondo con l'Italia nel 2006. Da calciatore, l'italo-argentino ha vestito anche le maglie di Santos Laguna, Banfield, Cruz Azul e non solo. In Italia, oltre la già citata Juventus, ha anche vestito la maglia del Verona tra il 2000 ed il 2002. La sua ultima tappa d'allenatore è stata in Argentina, con indosso la maglia del Racing. Da allenatore, invece, Camoranesi ha allenato in Slovenia, Francia, Malta e, per l'ennesima volta, ritorna a Cipro.