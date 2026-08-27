Nonostante lo stadio non sia ancora completato, ospitare una finale europea in un impianto di 104.600 tifosi è un'immagine impareggiabile per la UEFA
Il Camp Nou accoglie la nuova stella: ecco Rodri con la maglia del Barcellona!
Arrigo Sacchi con il Milan nel 1989 contro la Steaua Bucarest (4-0) e Sir Alex Ferguson con il Manchester United nel 1999 contro il Bayern Monaco (2-1). Chi sarà il prossimo a essere incoronato campione d'Europa al Camp Nou? O meglio, allo Spotify Camp Nou. La casa del Barcellona è in pole position per essere scelto come sede della finale di Champions League del 2 giugno 2029. Nonostante sia ancora in fase di ristrutturazione la UEFA sembra davvero intenzionata a scegliere il "Colosseo blaugrana".
Barcellona, lo Spotify Camp Nou incanta la UEFA: la casa del Barça favorita per la finale di UCL 2029La finale di Champions League del 2029 si sta dirigendo sempre di più verso lo Spotify Camp Nou. Come riporta Mundo Deportivo, la candidatura del Barcellona, sostenuta dal Comune di Barcellona, dal Governo catalano, dalla RFEF (Federazione calcistica spagnola ) e dal Governo spagnolo, è considerata dalla UEFA la favorita nella sfida contro lo stadio di Wembley. La decisione finale sarà annunciata martedì 15 settembre, durante la riunione del Comitato Esecutivo a Salonicco, in Grecia.
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Il fatto che lo stadio non sia ancora terminato non rappresenta un ostacolo per la UEFA, che conosce il progetto nei minimi dettagli, compresa l'installazione del tetto prevista per la prossima estate. Già le recenti e frequenti visite al cantiere hanno spinto la Federazione a dare il via libera al suo ritorno in Champions League nel dicembre 2025. A ciò si aggiunge l'innegabile capacità aeroportuale e alberghiera della città di Barcellona a differenza, ad esempio, di Budapest lo scorso maggio, dove la UEFA ha riscontrato problemi logistici. I tifosi del Barcellona sognano in grande.
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