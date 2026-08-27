Arrigo Sacchi con il Milan nel 1989 contro la Steaua Bucarest (4-0) e Sir Alex Ferguson con il Manchester United nel 1999 contro il Bayern Monaco (2-1). Chi sarà il prossimo a essere incoronato campione d'Europa al Camp Nou? O meglio, allo Spotify Camp Nou. La casa del Barcellona è in pole position per essere scelto come sede della finale di Champions League del 2 giugno 2029. Nonostante sia ancora in fase di ristrutturazione la UEFA sembra davvero intenzionata a scegliere il "Colosseo blaugrana".

Barcellona, lo Spotify Camp Nou incanta la UEFA: la casa del Barça favorita per la finale di UCL 2029

la candidatura del

Barcellona

, ​​sostenuta dal

Comune di Barcellona, ​​dal Governo catalano, dalla RFEF (Federazione calcistica spagnola

) e dal Governo spagnolo, è considerata dalla UEFA la favorita nella sfida contro lo stadio

di Wembley. La decisione

finale

sarà annunciata martedì 15 settembre, durante la

riunione del Comitato Esecutivo a Salonicco, in Grecia.

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Per il massimo organo di governo del calcio continentale, l'immagine di 104.600 tifosi che assistono alla finale con i lavori di ristrutturazione ormai completati è molto allettante. Lo

Spotify Camp Nou

, in caso di elezione,

sarà l'impianto con la maggiore capienza d'Europa, con un ampliamento da 2.500 posti VIP a 9.400, grazie alla presenza di due ordini di palchi tra il secondo e il terzo anello. Lo stadio di Wembley, a sua volta, ha una capienza di 14 mila spettatori in meno rispetto all'impianto catalano ma il suo svantaggio è che ha già ospitato le finali del 2011, 2013 e 2024. Inoltre, l'impianto londinese ospiterà le due semifinali e la finale del Campionato Europeo un anno prima della Champions League 2028-29.

La finale disi sta dirigendo sempre di più verso lo Spotify Camp Nou . Come riporta Mundo Deportivo,

BARCELLONA, SPAGNA - 22 FEBBRAIO: Vista generale all'interno dello stadio prima della partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Levante UD allo Spotify Camp Nou il 22 febbraio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Pedro Salado/Getty Images)

Il fatto che lo stadio non sia ancora terminato non rappresenta un ostacolo per la UEFA, che conosce il progetto nei minimi dettagli, compresa l'installazione del tetto prevista per la prossima estate. Già le recenti e frequenti visite al cantiere hanno spinto la Federazione a dare il via libera al suo ritorno in Champions League nel dicembre 2025. A ciò si aggiunge l'innegabile capacità aeroportuale e alberghiera della città di Barcellona ​​a differenza, ad esempio, di Budapest lo scorso maggio, dove la UEFA ha riscontrato problemi logistici. I tifosi del Barcellona sognano in grande.