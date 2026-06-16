Santiago Cañizares, uno dei portieri spagnoli più celebri di sempre, ha parlato in un podcast di un tema che i calciatori toccano poco e che invece è molto importante: la gestione del denaro che guadagnano, spesso tanto e, appunto, mal gestito.

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Cañizares: "C'è un ambiente che vuole vivere alle spalle dei calciatori"

🤦‍♂️ El pesimismo de Santi Cañizares en @tjcope con la primera parte de la selección española ante Cabo Verde: "Lo que está pasando no invita a ninguna esperanza"https://t.co/2WPIBYMgmt — Tiempo de Juego (@tjcope) June 15, 2026

"Guadagnavo tre volte Zubizarreta ma c'era chi prendeva sette volte più di me"

Una tematica di grande importanza ma che i giocatori di calcio tendono spesso ad ignorare:. Argomento del quale Cañizares ha trattato durante il podcast spagnolo di Gustavo Martínez , economista e consulente finanziario. Secondo l'ex portiere, infatti, raramente i calciatori sono capaci di gestire le ingenti somme che guadagnano: "I giocatori, a meno che non siano figli di ex calciatori,, ma anche se il loro reddito è elevato, raramente sanno come gestire il patrimonio". Secondo lui, inoltre, questa mancanza può essere danosa: "".Cañizares, classe 1969, ha indossato i guantoni dalla fine degli anni Ottanta fino al 2008. Ha difeso la porta di. In bacheca si fregia di quattro campionati spagnoli, due Coppe del Re e unavinta con il Real Madrid. Dopo il ritiro, nel 2008, ha lavorato come commentatore in tv e alla radio. Nel podcast ha anche rivelato un retroscena riguardante quanto lui guadagnava come portiere e che spiega bene come negli anni siamo aumentati gli stipendi: "Al Valencia guadagnavo tre volte di più di Zubizarreta.erano portieri della generazione successiva alla mia e giocavano in grandi squadre; stiamo parlando di giocatori che hanno superato il mio livello, giusto? Ma non guadagnavano il doppio di me, guadagnavano sette volte di più".

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