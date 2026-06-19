Intervistato dalla Gazzetta dello Sport dopo l'esordio mondiale contro la Colombia, Fabio Cannavaro ha analizzato con lucidità la prestazione del suo Uzbekistan, senza nascondere un pizzico di rammarico per il risultato finale. L'ex capitano della Nazionale italiana ha infatti sottolineato come la sua squadra avrebbe meritato qualcosa in più al termine della sfida. "Meritavamo molto di più", ha dichiarato il tecnico, evidenziando la qualità della prova offerta dai suoi giocatori contro una delle nazionali più quotate del girone.

Cannavaro si è detto soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dalla squadra e della personalità con cui è stata affrontata la gara: "Abbiamo dimostrato di poter stare in questo Mondiale". Un'affermazione che fotografa bene il sentimento del commissario tecnico, orgoglioso della crescita mostrata dalla selezione asiatica in un appuntamento storico per il calcio uzbeko.

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Una prestazione che lascia fiducia

è uno degli aspetti che più hanno colpito Cannavaro. Nonostante la sconfitta, il tecnico ha voluto sottolineare come la squadra abbia saputo tenere testa a un'avversaria di grande esperienza internazionale. "Sono orgoglioso dei miei ragazzi", ha spiegato l'allenatore, soffermandosi sull'intensità e sul coraggio mostrati nel corso della partita.

TASHKENT, UZBEKISTAN – 30 marzo 2026 – Fabio Cannavaro, commissario tecnico dell’Uzbekistan, stringe la mano a Behruzjon Karimov dell’Uzbekistan durante la partita amichevole internazionale tra Uzbekistan e Venezuela, disputata il 30 marzo 2026 a Tashkent, in Uzbekistan. (Foto di Anvar Ilyasov/Getty Images).

L'ex difensore azzurro ha evidenziato anche la capacità dei suoi giocatori di creare occasioni pericolose e di restare in partita fino agli ultimi minuti. "Abbiamo avuto le nostre opportunità e per lunghi tratti abbiamo giocato alla pari", ha aggiunto. Secondo Cannavaro, il risultato finale non racconta completamente ciò che si è visto in campo e la prestazione rappresenta una base importante sulla quale costruire il resto del percorso mondiale. Le sensazioni raccolte dopo il match, infatti, sono più positive di quanto possa far pensare il punteggio.

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La qualificazione resta un obiettivo concreto

e Cannavaro guarda alle prossime partite con fiducia. Il tecnico italiano ha spiegato che la sua squadra dovrà ripartire proprio dagli aspetti positivi mostrati contro la Colombia, senza lasciarsi condizionare dalla sconfitta. "Dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità", ha affermato, convinto che l'Uzbekistan possa ancora recitare un ruolo importante nel girone.

L'allenatore ha inoltre sottolineato come il gruppo abbia acquisito consapevolezza dei propri mezzi e possa affrontare con maggiore sicurezza i prossimi impegni. "Se manteniamo questo livello possiamo mettere in difficoltà chiunque", è il messaggio lanciato dal commissario tecnico. La sensazione è che, al di là del risultato dell'esordio, Cannavaro abbia visto nella sua squadra le qualità necessarie per continuare a inseguire il sogno qualificazione e scrivere una pagina importante nella storia del calcio uzbeko.

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