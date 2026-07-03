Momenti di tensione a Dallas all’arrivo della delegazione egiziana, impegnata nel Mondiale e attesa questa sera dal sedicesimo di finale contro l’Australia. Un episodio che ha coinvolto membri dello staff tecnico e la polizia locale e che ha creato un acceso confronto appena dopo l’atterraggio della squadra negli Stati Uniti.

L'episodio a Dallas e il nervosismo dell'Egitto, cosa è successo

Secondo quanto riportato da Actu Foot Su X, il fatto sarebbe avvenuto nelle fasi immediatamente successive all’arrivo della spedizione egiziana, quando alcuni giocatori e membri dello staff stavano cercando di interagire con i giovani tifosi presenti nell’area aeroportuale o nelle zone limitrofe al terminal. Proprio in quel momento sarebbe intervenuta la polizia di Dallas per limitare il contatto tra squadra e pubblico.

La decisione degli agenti avrebbe generato una reazione da parte della delegazione egiziana. In particolare, l’allenatore in seconda Ibrahim Hassan e altri componenti dello staff avrebbero avuto un acceso confronto con le forze dell’ordine, con la situazione che sarebbe rapidamente salita di tono, sfiorando anche il contatto fisico.

📽🚨🇪🇬🔥 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐄 𝐈𝐍 𝐃𝐀𝐋𝐋𝐀𝐒 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐇 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐄𝐆𝐘𝐏𝐓 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐃𝐄𝐋𝐄𝐆𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍



Egypt assistant coach Ibrahim Hassan & other members of team clashed with Dallas Police, nearly leading to exchange of blows.



The jumpy police were trying to prevent… pic.twitter.com/3pgavnQgfy — Ibrahim Sannie Daara (@SannieDaara) July 3, 2026

Le immagini e le testimonianze raccolte parlano di attimi concitati, con la polizia impegnata a mantenere l’ordine e a separare i presenti, mentre dall’altra parte lo staff egiziano chiedeva maggiore libertà di interazione con i tifosi. L’episodio non avrebbe comunque portato a feriti né ad arresti, ma ha creato un clima di evidente tensione attorno alla squadra.

Nonostante quanto accaduto, la nazionale egiziana è ora completamente concentrata sull’impegno sportivo che la attende questa sera: il sedicesimo di finale contro l’Australia, una partita decisiva per il proseguimento del torneo. La squadra africana arriva dunque alla sfida in un contesto non del tutto sereno, con la necessità di mettere da parte le polemiche e concentrarsi esclusivamente sul campo. Lo staff tecnico è al lavoro per riportare la calma e garantire la massima concentrazione in vista di una gara che potrebbe segnare il cammino mondiale dell’Egitto.

Resta da chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e il motivo dell’intervento delle forze dell’ordine, mentre l’ambiente egiziano prova a ricompattarsi in vista di una partita già decisiva per il futuro nel torneo.