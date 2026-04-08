derbyderbyderby calcio estero Caos in Brasile, Arboleda sparisce prima della partita: giallo in casa São Paulo

IL CASO

Caos in Brasile, Arboleda sparisce prima della partita: giallo in casa São Paulo

Caos in Brasile, Arboleda sparisce prima della partita: giallo in casa São Paulo - immagine 1
Mistero su Robert Arboleda: il difensore del São Paulo non si è presentato al ritiro della squadra e il club ha confermato di non essere stato informato della sua assenza.
Daniele Cirafici

Un vero e proprio giallo scuote il calcio brasiliano. Il difensore ecuadoriano Robert Arboleda, punto fermo della difesa del São Paulo FC, non si è presentato al ritiro della squadra alla vigilia della partita di campionato contro il Cruzeiro. L'assenza del centrale ha fatto subito scattare l'allarme all'interno del club paulista, che inizialmente non riusciva a mettersi in contatto con il giocatore.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Caos in Brasile, Arboleda sparisce prima della partita: giallo in casa São Paulo- immagine 2
Rio de Janeiro, Brasile – 27 novembre: Rafael Tolói del São Paulo FC guarda verso il basso al termine della partita tra Fluminense FC e São Paulo FC, valida per il Brasileirão 2025 allo Stadio Maracanã il 27 novembre 2025 a Rio de Janeiro, Brasile.(Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Il comunicato del club

—  

La società ha confermato l’assenza del difensore con una breve nota, spiegando che il giocatore non si era presentato al ritiro e che il club non era stato informato in anticipo. Lo staff ha quindi avviato verifiche interne per chiarire i motivi della sua mancata presenza.

Streaming gratis
Live Streaming

Il possibile ritorno in Ecuador

—  

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media brasiliani, Arboleda avrebbe lasciato il Brasile per fare ritorno in Ecuador senza aver avvisato preventivamente la società. Una scelta che potrebbe aprire un caso disciplinare interno, anche se al momento il São Paulo preferisce mantenere prudenza fino a quando non saranno chiariti tutti i dettagli.

Un giocatore chiave per la difesa

—  

Arboleda è uno dei difensori più esperti della rosa del São Paulo e da anni rappresenta un punto di riferimento per la retroguardia del club. La sua assenza improvvisa ha quindi sorpreso sia lo staff tecnico sia i tifosi. Nelle prossime ore il club paulista cercherà di far luce sulla vicenda per capire se si sia trattato di un problema personale temporaneo oppure di una situazione destinata ad avere ulteriori sviluppi.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Leggi anche
Vittoria del Boca Juniors alla prima giornata della Copa Libertadores: a segno Paredes
Caso Deossa Real Betis: sospeso per la relazione con la figlia di Joaquín

© RIPRODUZIONE RISERVATA