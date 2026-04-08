Mistero su Robert Arboleda: il difensore del São Paulo non si è presentato al ritiro della squadra e il club ha confermato di non essere stato informato della sua assenza.

Daniele Cirafici 8 aprile - 12:11

Un vero e proprio giallo scuote il calcio brasiliano. Il difensore ecuadoriano Robert Arboleda, punto fermo della difesa del São Paulo FC, non si è presentato al ritiro della squadra alla vigilia della partita di campionato contro il Cruzeiro. L'assenza del centrale ha fatto subito scattare l'allarme all'interno del club paulista, che inizialmente non riusciva a mettersi in contatto con il giocatore.

Il comunicato del club — La società ha confermato l’assenza del difensore con una breve nota, spiegando che il giocatore non si era presentato al ritiro e che il club non era stato informato in anticipo. Lo staff ha quindi avviato verifiche interne per chiarire i motivi della sua mancata presenza.

Il possibile ritorno in Ecuador — Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media brasiliani, Arboleda avrebbe lasciato il Brasile per fare ritorno in Ecuador senza aver avvisato preventivamente la società. Una scelta che potrebbe aprire un caso disciplinare interno, anche se al momento il São Paulo preferisce mantenere prudenza fino a quando non saranno chiariti tutti i dettagli.

Un giocatore chiave per la difesa — Arboleda è uno dei difensori più esperti della rosa del São Paulo e da anni rappresenta un punto di riferimento per la retroguardia del club. La sua assenza improvvisa ha quindi sorpreso sia lo staff tecnico sia i tifosi. Nelle prossime ore il club paulista cercherà di far luce sulla vicenda per capire se si sia trattato di un problema personale temporaneo oppure di una situazione destinata ad avere ulteriori sviluppi.