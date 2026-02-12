Arda Güler respinge le polemiche sulle presunte tensioni nello spogliatoio del Real Madrid, ribadendo fiducia nel club e un rapporto positivo con compagni e società

Vincenzo Di Chio 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 19:17)

La rosa del Real Madrid sarebbe stata accusata di molestie morali nei confronti del giovane talento turco Arda Güler. A sollevare il “polverone” è stato il suo mentore, Serhat Pekmezci, che ha definito il gruppo dei Galacticos “tossico”. Per il numero 15 dei Blancos, finora, sono 6 i gol messi a segno con la maglia madrilena (3 in Liga e 3 in Champions League).

Le accuse del mentore: “Un gruppo non ha accettato Güler” — Serhat Pekmezci, in un'intervista concessa al media turco Sports Digitale, ha dichiarato che il giovane centrocampista sarebbe vittima di molestie morali da parte di un determinato gruppo di giocatori del Real Madrid. Ha però precisato che questa situazione non è stata direttamente denunciata da Güler, ma rappresenta una sua personale impressione.

Il mentore ha raccontato di aver consigliato al talento turco di avere pazienza e continuare a coltivare il suo sogno: diventare una stella dei Galacticos. Nonostante il Real Madrid sia un super club, Pekmezci ha ribadito che le presunte tensioni deriverebbero da alcuni calciatori con un ego molto forte, che non sarebbero riusciti ad accettare pienamente l’arrivo di Güler. Secondo Pekmezci, la pazienza del centrocampista starebbe iniziando ad esaurirsi: “Arda è molto paziente e calmo, ma anche lui ha cominciato a ribellarsi, iniziando a chiedersi perché sia proprio lui il bersaglio di questi attacchi. Anche se parliamo di un megaclub, Arda sta subendo mobbing".

Ma Arda smentisce. Il comunicato del calciatore — Arriva però immediata la smentita categorica del talento turco attraverso un comunicato: “Ho letto con molta tristezza queste dichiarazioni pubblicate da Pekmezci, che ha avuto un ruolo importantissimo all’inizio della mia carriera. Fin dal primo giorno sono stato accolto con grande calore sia dai compagni, sia dalla dirigenza e dal club, che considero come una famiglia”.

Il centrocampista ha poi aggiunto: “Sono estremamente orgoglioso di far parte di un club storico come il Real Madrid e desidero difendere questi colori il più a lungo possibile”.

Parole forti, con cui Güler ha voluto chiarire immediatamente la sua posizione, sottolineando come il rapporto con l’ambiente madrileno sia sereno e privo di tensioni. Nessun problema con i compagni, dunque, ma solo amore e riconoscenza verso il Real Madrid, con l’auspicio che la sua carriera non venga macchiata da notizie infondate.