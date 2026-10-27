Carles Puyol è stato uno dei difensori più forti e vincenti della storia calcistica mondiale. Lo spagnolo è stato un leader carismatico e per anni un pilastro del Barcellona e della Nazionale Spagnola, contribuendo alla conquista di numerosi trofei. Con la maglia blaugrana ha vinto 6 campionati, 3 Champions League, 2 Coppa del Re, 6 Supercoppe Spagnole, 2 Supercoppe Uefa e 2 Mondiali per Club. Invece con le Furie Rosse: 1 Mondiale, 1 Europeo. Oggi, lontano dal calcio giocato, ha raccontanto alla rivista "Telva" la sua nuova vita.

Dalla colazione agli allenamenti: la routine di Puyol

Carles Puyol, oramai 48enne, ha scelto di mantenere uno stile di vita attivo prestando particolare attenzione alle proprie abitudini quotidiane. A tal proposito, nell'intervista concessa a "Telva" ha spiegato come sia cambiato il suo rapporto con l'alimentazione: "Prima avevo un'idea totalmente diversa: prestavo molta attenzione all'alimentazione ma lo facevo per dare il meglio in campo.. Voglio essere sempre al top, voglio sentirmi ancora giovane. Vorrei morire più giovane che mai: magari a 150 anni......".

BARCELLONA, SPAGNA - 2 MARZO: Carles Puyol del FC Barcelona e Aleix Vidal dell'UD Almeria si contendono il pallone durante la partita di Liga tra FC Barcelona e UD Almeria al Camp Nou il 2 marzo 2014 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Inoltre, ha raccontato come comincia la sua giornata tipica: "Mi sveglio alle 7 del mattino, chiamo anche le mie figlie e faccio colazione. Come si svolge il mio primo pasto? Dipende: molto spesso con le uova , avocado e i miei integratori. Sicuramente non può mancare il caffè. Dopo aver fatto questo, mi alleno molto, voglio mantenere il mio corpo nel modo migliore".

Carles Puyol (48 años): "Nunca he ido al gimnasio, voy a empezar ahora. Sí he hecho pilates toda mi carrera; pero siempre he hecho deportes al aire libre (además del fútbol)" https://t.co/Yx9qZ1lECQ — Trendencias (@trendencias) October 24, 2026

La nuova vita dell'ex capitano

Tra le dichiarazioni più sorprendenti dell'ex Barcellona c'è il sorprendente rapporto con la palestra. L'ex difensore ha sottolineato come, nonostante una stagione vissuta al massimo livello, la palestra era un metodo solo per recuperare dagli infortuni: "Ho cambiato il mio modo di frequentare la palestra:. Invece oggi mi alleno con i pesi perchè so quanto può essere importante sviluppare la muscolatura, anche se nel corso della mia carriera ho avuto modo di praticare questi esercizi".

BARCELLONA, SPAGNA - 29 GENNAIO: Carles Puyol del FC Barcelona segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di ritorno dei quarti di finale di Copa del Rey tra FC Barcelona e Levante UD al Camp Nou il 29 gennaio 2014 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Infine, il punto sul suo nuovo hobby: "Mi dedico molto alla mia famiglia, cerco di essere utile anche in casa. Dopo aver accompagnato le mie figlie a scuola, porto i cani a fare una passeggiata. Come trascorro il resto del tempo? Se non ho importanti riunioni di lavoro vado a fare due passi in montagna e poi vado a giocare a padel. Mi piace come sport, sto inziando a praticarlo sempre più spesso e sto trovando le giuste motivazioni per continuare".