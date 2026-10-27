Dopo una carriera vissuta ai massimi livelli, lo spagnolo svela le sue abitudine quotidiane e i progetti per il futuro.
Carles Puyol è stato uno dei difensori più forti e vincenti della storia calcistica mondiale. Lo spagnolo è stato un leader carismatico e per anni un pilastro del Barcellona e della Nazionale Spagnola, contribuendo alla conquista di numerosi trofei. Con la maglia blaugrana ha vinto 6 campionati, 3 Champions League, 2 Coppa del Re, 6 Supercoppe Spagnole, 2 Supercoppe Uefa e 2 Mondiali per Club. Invece con le Furie Rosse: 1 Mondiale, 1 Europeo. Oggi, lontano dal calcio giocato, ha raccontanto alla rivista "Telva" la sua nuova vita.
Dalla colazione agli allenamenti: la routine di PuyolCarles Puyol, oramai 48enne, ha scelto di mantenere uno stile di vita attivo prestando particolare attenzione alle proprie abitudini quotidiane. A tal proposito, nell'intervista concessa a "Telva" ha spiegato come sia cambiato il suo rapporto con l'alimentazione: "Prima avevo un'idea totalmente diversa: prestavo molta attenzione all'alimentazione ma lo facevo per dare il meglio in campo. Oggi, a distanza di anni, curo ancora molto questo aspetto ma lo faccio per una questione mentale. Voglio essere sempre al top, voglio sentirmi ancora giovane. Vorrei morire più giovane che mai: magari a 150 anni......".
Inoltre, ha raccontato come comincia la sua giornata tipica: "Mi sveglio alle 7 del mattino, chiamo anche le mie figlie e faccio colazione. Come si svolge il mio primo pasto? Dipende: molto spesso con le uova , avocado e i miei integratori. Sicuramente non può mancare il caffè. Dopo aver fatto questo, mi alleno molto, voglio mantenere il mio corpo nel modo migliore".
La nuova vita dell'ex capitanoTra le dichiarazioni più sorprendenti dell'ex Barcellona c'è il sorprendente rapporto con la palestra. L'ex difensore ha sottolineato come, nonostante una stagione vissuta al massimo livello, la palestra era un metodo solo per recuperare dagli infortuni: "Ho cambiato il mio modo di frequentare la palestra: prima la praticavo solo per recuperare da determinati infortuni. Invece oggi mi alleno con i pesi perchè so quanto può essere importante sviluppare la muscolatura, anche se nel corso della mia carriera ho avuto modo di praticare questi esercizi".
Infine, il punto sul suo nuovo hobby: "Mi dedico molto alla mia famiglia, cerco di essere utile anche in casa. Dopo aver accompagnato le mie figlie a scuola, porto i cani a fare una passeggiata. Come trascorro il resto del tempo? Se non ho importanti riunioni di lavoro vado a fare due passi in montagna e poi vado a giocare a padel. Mi piace come sport, sto inziando a praticarlo sempre più spesso e sto trovando le giuste motivazioni per continuare".
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