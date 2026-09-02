Il mercato dell'Arsenal ha lasciato Jamie Carragher con una convinzione ben precisa: la squadra di Mikel Arteta è stata rinforzata, ma manca ancora un giocatore offensivo capace di fare davvero la differenza. Lontano dai grandi colpi delle altre big inglesi come Manchester City e Tottenham, squadre ancora in ricostruzione, i Gunners hanno deciso di intervenire sul mercato in modo intelligente e mirato, tenendo le basi costruite in questi anni consolidate lo scorso anno con la vittoria della Premier League, rinforzando soltanto i reparti numericamente più corti o indeboliti dalle uscite. Eppure, a detta di Carragher, ai campioni d'Inghilterra mancherebbe ancora il calciatore in grado di cambiare le sorti di una partita.

Jamie Carragher analizza l'attacco dell'Arsenal

Hanno degli attaccanti davvero bravi. Kai Havertz mi piace tanto

e penso che piaccia molto anche a Mikel Arteta

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK,ha commentato il calciomercato dell'Arsenal parlando del reparto offensivo. L'ex calciatore ha prima analizzato il nome di, dichiarando: "".

BILBAO, SPAGNA - 23 SETTEMBRE: Jamie Carragher, ex calciatore inglese e attuale commentatore sportivo, riceve il "One Club Award" dopo una carriera costellata da 737 presenze con il Liverpool, prima della partita di LaLiga EA Sports tra Athletic Club e Girona FC allo stadio San Mamés il 23 settembre 2025 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Successivamente, l'ex Liverpool ha espresso il suo punto di vista su Gyokeres affermando: "Viktor Gyokeres si è dimostrato all'altezza delle aspettative di molti al suo arrivo: non proprio un fuoriclasse, ma capace comunque di segnare in determinate partite. Può ancora svolgere questo ruolo in questa stagione".

"Non sono riusciti a chiudere l'affare per un giocatore da 10 e lode"

Jamie Carragher reckons Arsenal have "really good" striker options and that it was hard to improve the squad this summer transfer window 😮



Is he right? 🤔 pic.twitter.com/wEBigMSpZq — Football Insider (@footyinsider247) September 2, 2026

Nel corso dell'intervista,ha poi sottolineato che l'Arsenal sarebbe ancora a corto del grande attaccante: "Avevano bisogno di qualcuno in grado di cambiare le sorti delle partite. Hanno provato a prendere, hanno provato a prendere: questo è il calibro dei giocatori. È molto difficile migliorare l'Arsenal ora perché è una squadra fortissima, con una rosa davvero solida. Quindi, se si parla di un giocatore di livello mondiale, come unico possibile rinforzo, si potrebbe pensare di ingaggiarne uno. Hanno provato a prenderli, ma non sono riusciti a concludere gli affari".

Infine, l'opinionista inglese ha chiuso il suo intervento puntualizzando: "Non ha senso portare qualcuno del livello che hanno già. Hanno cinque o sei giocatori in attacco che definirei 'da sette o otto in pagella'. Volevano un giocatore da 'nove o dieci e lode', ma non sono riusciti a concludere l'affare".