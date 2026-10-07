Quella che sembrava una trattativa ormai indirizzata verso la fumata bianca si è trasformata in un improvviso nulla di fatto. Dani Carvajal non sarà, almeno per il momento, un nuovo giocatore del Getafe. L'operazione per riportare il difensore spagnolo a giocare nella capitale sembrava vicina alla conclusione, ma nelle ultime ore qualcosa si è inceppato, fino alla definitiva rottura.

🚨 ÁNGEL TORRES NIEGA el FICHAJE de CARVAJAL por el GETAFE:



❌ "Se ha ROTO TODO".



👉 "No hay nada".



🗣️ @kikeortizzz pic.twitter.com/kAIRtStORV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 7, 2026

Caso Carvajal, il presidente del Getafe risponde

A fare chiarezza sull'accaduto è stato, numero uno del Getafe. Il presidente del club aveva inizialmente lasciato intendere che l'accordo fosse a un passo, con la società impegnata soprattutto nella gestione dei limiti economici imposti dalla Liga. Una situazione che lasciava pensare a un semplice passaggio burocratico prima dell'annuncio ufficiale.

Lo scenario, invece, è cambiato radicalmente. Intervenuto per fare il punto sulla vicenda, Torres ha confermato che al momento non esiste più una trattativa concreta per portare Carvajal al Getafe. Una posizione che segna una netta inversione di rotta rispetto alle indicazioni emerse nelle ore precedenti.

"Al momento non sappiamo nulla, non ci sono trattative", ha dichiarato il presidente, lasciando intendere come il dialogo tra le parti si sia ormai interrotto. E alla domanda sulla possibilità che l'operazione possa comunque andare avanti, è arrivata una risposta ancora più chiara: "È tutto saltato".

Dani Carvajal. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Il futuro del terzino resta in bilico

Parole che certificano il brusco stop a un'operazione che avrebbe avuto anche un forte valore simbolico. Carvajal, dopo una lunga e prestigiosa esperienza con il Real Madrid,. Il Getafe rappresentava una soluzione particolarmente interessante anche per la volontà dell'allenatore José Bordalás di puntare sull'esperienza del terzino.

Il trasferimento, però, non si farà, almeno nelle condizioni attuali. Restano da capire le ragioni precise che hanno portato al collasso dell'intesa, mentre per Carvajal si apre nuovamente una fase di riflessione sul futuro. Il difensore, rimasto senza contratto dopo la conclusione del suo percorso al Real Madrid, dovrà quindi prendere in considerazione altre opportunità. Quello che sembrava essere il suo prossimo capitolo professionale si è chiuso ancora prima di poter cominciare.