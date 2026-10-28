Dopo aver legato la sua intera vita calcistica ai colori del Real Madrid, diventando un'autentica bandiera dei Blancos e custodendone i valori più profondi, Dani Carvajal ha iniziato una nuova tappa della sua carriera al Getafe. Nonostante il cambio di maglia nella Liga, il legame viscerale con il mondo madridista resta intatto, alimentato dai ricordi di una bacheca stracolma di trofei. In una lunga intervista ai microfoni di AS, Carvajal ha parlato di Cristiano Ronaldo, compagno di tante battaglie, e dell'obiettivo dei 1000 gol, raccontando anche degli aneddoti sulla carriera al Real Madrid.

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La nuova vita al Getafe

Il terzino spagnolo è tornato a parlare della leggenda portoghese, ancora affamato di record.ha rassicurato sul futuro realizzativo dell'ex compagno di squadra: "Questo arriverà a 1000 gol, di sicuro. E se lo merita", ha dichiarato con convinzione, sottolineando come la longevità disia il frutto di un'etica del lavoro irripetibile. Secondo lo spagnolo, chi valuta il portoghese fermandosi agli ultimi anni non può comprendere appieno l'impatto devastante che aveva in campo e all'interno dello spogliatoio durante l'era madrilena.ha poi svelato alcuni aneddoti legati alla complicità tecnica che si creava connei momenti chiave della stagione, in particolare prima delle grandi sfide di. Carvajal ha raccontato le battute che i due si scambiavano negli spogliatoi prima del fischio d'inizio: "Senti, tu quando arrivi lì mettila in mezzo, che io sarò lì". Un'intesa perfetta, suggellata dal pensiero che regnava sovrano tra i compagni di squadra in campo: "Ti veniva da pensare: 'Dio, te le metto tutte'. Era molto imponente...".Nel ripercorrere il suo passato, l'esterno ha ammesso come l'abitudine alle vecchie routine sia difficile da cancellare: "Ci sono giorni in cui, per abitudine, quasi sbaglio l'uscita con la macchina dopo aver lasciato i bambini a scuola e vado verso Valdebebas".è stato però accompagnato da un affetto straordinario da parte dei tifosi, che continuano a fermarlo per strada ringraziandolo per quanto fatto sul campo.