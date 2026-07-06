Il caso Balogun ha aperto un vero e proprio vaso di Pandora. Per chi non lo sapesse, si è aperto un precedente storico: non era mai successo fino ad oggi, che venisse revocata un'espulsione ai danni di un giocatore. L'attaccante americano è stato espulso nel match contro la Bosnia. E - secondo il regolamento - avrebbe dovuto saltare i quarti di finale contro il Belgio. Ma la FIFA ha accolto il ricorso USA: usando il 27esimo emendamento, hanno annullato la sanzione. E Balogun può così essere messo in campo contro la nazionale di Rudi Garcia. Una decisione che ha fatto storcere il naso al Mondo intero. Che ora si sta mobilitando per curare i propri interessi. Un esempio? La Francia.

Francia-FIFA, è scontro: la richiesta per Olise e il rischio semifinale

Lacorre ai ripari per evitare un nuovo caso disciplinare. Dopo quanto accaduto con Folarin Balogun e gli Stati Uniti, anche la Federcalcio francese è pronta a intervenire per tutelare Michael Olise . Secondo quanto riportato da L'Equipe, la federazione presenterà nelle prossime ore una richiesta ufficiale allaper ottenere la cancellazione del cartellino giallo rimediato dall'esterno offensivo nei minuti di recupero della sfida vinta contro il. L'ammonizione ha lasciato più di un dubbio. Olise, dopo un battibecco con, si era limitato a portare un dito sulle labbra per invitare l'avversario al silenzio.

PARIGI, FRANCIA – 13 novembre 2025: Michael Olise osserva il gioco durante la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Francia e Ucraina, disputata al Parc des Princes il 13 novembre 2025 a Parigi, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images).

Il centrocampista paraguaiano gli si è avvicinato e si è poi lasciato cadere a terra. L'arbitro ha interrotto il gioco ed estratto il cartellino giallo nei confronti del francese, una decisione che ha sorpreso giocatori e staff dei Bleus. La Francia teme ora le conseguenze disciplinari. In caso di un'altra ammonizione nei quarti di finale, Olise sarebbe costretto a saltare l'eventuale semifinale del Mondiale. Per questo motivo la federazione ha deciso di muoversi immediatamente, chiedendo alla FIFA di rivedere il provvedimento. Dopo il precedente che ha coinvolto Balogun, la vicenda potrebbe aprire un nuovo fronte e non sono escluse possibili novità nelle prossime ore.