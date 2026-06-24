Julian Alvarez ha acceso una miccia rimasta nascosta per troppo tempo. La punta dell'Argentina, volontariamente ha deciso di dare un colpo ad una trattativa che piano piano stava andando sempre più in secondo piano. A fine maggio si parlava molto della famosa offerta da più di 100 milioni dei blaugrana, sonoramente rifiutata dall'Atletico Madrid che ha risposto con una sequela di prese in giro social. In seguito è avvenuto il siparietto concordato fra le due squadre della capitale spagnola, che si sono accordate per un'offerta fasulla da 150 milioni: un pretesto per canzonare ancora di più i catalani. Infine, si è arrivati all'uscita del calciatore, abbastanza inaspettata per i colchoneros ma un vero e proprio toccasana per il Barcellona. Impegnato al Mondiale, seppur non ancora da titolare, Julian Alvarez ha manifestato la volontà di cambiare squadre e il CEO dell'Atletico ha risposto in maniera molto dura.

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Julian Alvarez via? Gil Marin risponde

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid cerca di controllare il pallone sotto la pressione di Gabriel dell'Arsenal durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid all'Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La punta dell'Atletico Madrid rimane fortemente in bilico e il suo futuro è tutt'altro che scritto. Ad aggiungere ulteriore carne sul fuoco, ci ha pensato proprio uno dei membri più importanti della dirigenza biancorossa: Miguel Angel Gil Marin. Il CEO dell'Atleti ha risposto alle dichiarazioni recenti di Julian Alvarez, attraverso un comunicato ufficiale.

🚨🔴⚪️ OFFICIAL: Atlético Madrid to file complaint against Barcelona to FIFA for Julián Álvarez deal.



Club CEO Gil Marin: “Our responsibility is to defend the interests of Atlético and that is why we are going to file a complaint with FIFA against Barcelona for negotiating with… pic.twitter.com/YqwKaPKiiJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026

"Il Barça ci sta mancando di rispetto. Pensando di essere i padroni e poterci schiacciare, ci considerano inetti e deboli, ma in realtà manifestano solo il loro vero volto. Mentono continuamente a tutti, persino ai loro supporter. Illudono i tifosi su trattative che non saranno mai in grado di portare a termine. Questa non è la prima volta che accade in tempi recenti. Già nella passata stagione c'era stato il caso relativo all'Athletic Bilbao e Nico Williams. Noi vogliamo difendere il nostro stemma e presenteremo un esposto alla FIFA per protestare contro il Barcellona. Non si tratta con un calciatore sotto contratto".

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