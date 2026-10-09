Carrick esce allo scoperto. Il caso Manchester City continua a tenere in sospeso il calcio inglese e, tra ricorsi e interrogativi ancora aperti, anche l'allenatore del Manchester United chiede che si arrivi presto a una conclusione. La vicenda lo tocca da vicino, per quello che ha vissuto in campo negli anni in cui i Citizens hanno costruito i propri successi, spesso contendendo i titoli ai rivali cittadini. Dal finale della Premier 2011/12, deciso dal gol di Sergio Aguero, fino ai campionati successivi, il City è stato un avversario diretto nella corsa ai trofei. Oggi, però, Carrick guarda soprattutto a ciò che manca: una decisione definitiva. "È fondamentale arrivare a una decisione il prima possibile", ha dichiarato, chiedendo chiarezza su un caso che continua a dividere il calcio inglese.

Carrick sul City: "Il calcio ha bisogno di sapere come finirà"

conosce bene il significato di quelle sfide. Da centrocampista delloha vissuto stagioni in cui il titolo si è deciso sul filo, con il Manchester City capace di imporsi nella corsa al vertice. Il ricordo più doloroso resta quello del 2012, quando il gol di Aguero contro il QPR consegnò ai Citizens laLeague all'ultima giornata, strappandola allo United per differenza reti. Ma è proprio qui che il discorso dell'allenatore si fa più personale: anche se il procedimento dovesse portare a conseguenze sui titoli conquistati dal City, nessuna eventuale riassegnazione potrebbe restituire le sensazioni vissute in quel momento. "Se una medaglia arriva anni dopo, non potrà mai darti ciò che provi quando conquisti davvero un trofeo sul campo", ha spiegato

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, saluta i tifosi prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Ipswich Town all'Old Trafford, il 30 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Il tecnico non ha voluto sbilanciarsi su quello che dovrebbe accadere una volta concluso il procedimento, ma ha ammesso di avere ancora molte domande. Il caso, del resto, riguarda le presunte violazioni delle norme finanziarie della Premier League contestate al City per il periodo compreso tra il 2009 e il 2018, accuse che il club ha sempre respinto. L'iter legale è ancora un passaggio decisivo prima di conoscere gli eventuali sviluppi. "È un caso senza precedenti, con conseguenze enormi", ha sottolineato Carrick. E mentre si attendono risposte, resta una certezza: per chi ha vissuto quelle stagioni da protagonista, il tempo non cancella ciò che è successo, ma rende ancora più urgente fare chiarezza.