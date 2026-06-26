Un programma organizzato nei minimi dettagli per garantire alla nazionale del Qatar un sostegno sugli spalti durante i Mondiali 2026. È quanto emerge da un'inchiesta del Telegraph, secondo cui la federazione qatariota avrebbe finanziato il viaggio di circa duemila tifosi per seguire la squadra nella fase a gironi disputata tra Stati Uniti e Canada.

Biglietti pagati, istruzioni su come comportarsi e tanto altro. Il tutto arriva dal Qatar

Secondo il quotidiano britannico, ai partecipanti al programma. Non solo: a ciascun tifoso è stato consegnato anche un kit ufficiale composto da maglia della nazionale: sciarpa, bandiera e persino un paio di occhiali da sole, così da creare un colpo d'occhio uniforme sugli spalti.

L'aspetto più curioso riguarda però il profilo di molti dei sostenitori selezionati. Diverse testimonianze raccolte dal Telegraph raccontano infatti che molti di loro non avevano mai assistito a una partita di calcio dal vivo e in alcuni casi non erano mai entrati in uno stadio prima dell'esperienza mondiale. Proprio per questo motivo, la federazione avrebbe organizzato anche brevi sessioni informative prima delle partite. In occasione della sfida contro la Bosnia, circa 500 tifosi sarebbero stati riuniti in un hotel per ricevere istruzioni su come comportarsi durante il match. Ai partecipanti sarebbe stato spiegato quando sventolare le bandiere. Come seguire il corteo organizzato verso lo stadio e quale atteggiamento mantenere sugli spalti per sostenere la squadra.

🚨🇶🇦 The Telegraph: Qatar reportedly paid fans to support them at the World Cup



Around 2,000 people were reportedly given a fully funded trip, including flights, hotel accommodation and match tickets, to support the Qatar national team. 😳



Fans were also given shirts, scarves,… pic.twitter.com/YBPZQR0eTp — Pitch Wire (@wire_pitch) June 26, 2026

Le testimonianze raccolte confermano che il programma era aperto a chiunque avesse legami con il Golfo. Senza particolari requisiti legati alla passione calcistica. "Molti di noi non avevano mai messo piede in uno stadio. Quando si è diffusa la notizia che il Qatar avrebbe pagato viaggio, hotel e biglietti, tantissime persone hanno presentato domanda", ha raccontato uno dei partecipanti.

L'iniziativa aveva l'obiettivo di garantire una presenza numerosa e organizzata dei tifosi qatarioti durante la competizione. Offrendo alla nazionale un sostegno visibile sugli spalti. Nonostante il grande investimento logistico ed economico. Il percorso del Qatar si è concluso già al termine della fase a gironi, con l'eliminazione dal torneo e il rientro anticipato della squadra.