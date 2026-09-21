L'episodio si è verificato intorno alle 14:25, sulla Clyde Gateway, a poca distanza da Celtic Park
Il Celtic batte gli Hearts e vince il titolo: l'invasione di campo dopo il gol di Osmand
In Scozia arriva una brutta pagina di sport. Ieri, dopo la fine del match tra Celtic e Rangers, ha avuto luogo un fatto increscioso che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un autobus ha preso fuoco nei pressi dello stadio. All'interno, c'erano bambini e famiglie; tutti messi in salvo tempestivamente. La ditta del mezzo - come riporta il The Sun - ha emesso un duro comunicato per fare luce sull'accaduto: "In base alle prime informazioni e immagini che abbiamo ricevuto, abbiamo motivo di credere che l'incidente possa essere stato causato da un atto vandalico", le parole della McLean's Coaches.
Celtic-Rangers, l'Old Firm non finisce mai: cosa è successo dopo il matchL'episodio si è verificato intorno alle 14:25, sulla Clyde Gateway, a poca distanza da Celtic Park. Il pullman stava lasciando lo stadio dopo la sconfitta degli Hoops per 1-0 contro i Rangers, quando le fiamme sono divampate dalla parte posteriore del mezzo. Il fumo nero ha invaso rapidamente l'aria, e le immagini diffuse sui social mostrano il bus completamente avvolto dal fuoco. I passeggeri, tra cui membri del Motherwell 9 in a Row Celtic Supporters' Club, sono riusciti a scendere in tempo, prima dell'arrivo dei soccorsi. La polizia scozzese ha confermato l'assenza di feriti.
Sul posto sono intervenuti due mezzi antincendio, mentre il consiglio comunale ha disposto la chiusura dell'A728 tra l'accesso al parcheggio Emirates e Dalmarnock Road, causando forti disagi al traffico in una delle arterie più trafficate di Glasgow. Il Celtic sta affrontando una dura crisi, sia strutturale che tecnica. I risultati non arrivano. E la doppia sconfitta nel derby nel giro di una settimana, è un campanello d'allarme. La posizione di O'Neill è a rischio. Il club sta valutando la sua posizione. Ora ci sono tre settimane di sosta per studiare la situazione. Ci potrebbero essere degli scossoni in arrivo. I Rangers, invece, hanno ritrovato serenità. Quella che mancava negli ultimi anni.
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