In Scozia arriva una brutta pagina di sport. Ieri, dopo la fine del match tra Celtic e Rangers, ha avuto luogo un fatto increscioso che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un autobus ha preso fuoco nei pressi dello stadio. All'interno, c'erano bambini e famiglie; tutti messi in salvo tempestivamente. La ditta del mezzo - come riporta il The Sun - ha emesso un duro comunicato per fare luce sull'accaduto: "In base alle prime informazioni e immagini che abbiamo ricevuto, abbiamo motivo di credere che l'incidente possa essere stato causato da un atto vandalico", le parole della McLean's Coaches.

Celtic-Rangers, l'Old Firm non finisce mai: cosa è successo dopo il match

si è verificato intorno alle 14:25, sulla Clyde Gateway, a poca distanza da. Il pullman stava lasciando lo stadio dopo la sconfitta degli Hoops per 1-0 contro i Rangers, quando le fiamme sono divampate dalla parte posteriore del mezzo. Il fumo nero ha invaso rapidamente l'aria, e le immagini diffuse sui social mostrano il bus completamente avvolto dal fuoco. I passeggeri, tra cui membri del Motherwell 9 in a Row Celtic Supporters' Club, sono riusciti a scendere in tempo, prima dell'arrivo dei soccorsi. La polizia scozzese ha confermato l'assenza di feriti.

GLASGOW, SCOZIA - 25 LUGLIO: Una vista generale dello stadio prima dell'amichevole precampionato tra Celtic e AC Milan a Celtic Park il 25 luglio 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Sul posto sono intervenuti due mezzi antincendio, mentre il consiglio comunale ha disposto la chiusura dell'A728 tra l'accesso al parcheggio Emirates e Dalmarnock Road, causando forti disagi al traffico in una delle arterie più trafficate di Glasgow. Il Celtic sta affrontando una dura crisi, sia strutturale che tecnica. I risultati non arrivano. E la doppia sconfitta nel derby nel giro di una settimana, è un campanello d'allarme. La posizione di O'Neill è a rischio. Il club sta valutando la sua posizione. Ora ci sono tre settimane di sosta per studiare la situazione. Ci potrebbero essere degli scossoni in arrivo. I Rangers, invece, hanno ritrovato serenità. Quella che mancava negli ultimi anni.