La squadra più forte è il Barcellona: ha vinto la coppa quattro volte.

Federico Iezzi
SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1

Napoli, il Maradona risponde presente: l'urlo The Champions è da brividi

Mentre ha inizio la lunga pausa delle nazionali e la Nations League si gioca anche la Champions League. O meglio: la Champions League femminile. Che, in questa stagione, vede la partecipazione anche di tre squadre italiane.

La Champions League femminile

Martedì sera si giocano tre big match della Champions League: Real Madrid-Paris Saint-Germain, Manchester City-Bayern Monaco e Juventus-Benfica. Si tratta di tre delle nove gare che aprono la nuova Champions League femminile. La competizione esiste dal 2001 e alla fase finale si qualificano diciotto squadre, la metà di quelle che partecipano alla coppa maschile. Anch'essa, come la sua controparte, prevede una fase a campionato. Ma poi il format cambia: ogni squadra gioca sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro sei avversarie diverse e si forma una classifica unica. A quel punto le prime quattro squadre si qualificano per i quarti di finale, mentre quelle dalla quinta alla dodicesima giocano degli spareggi per accedervi.
gettyimages-2295498293-612x612
Tra le squadri più forti ci sono le formazioni femminili dei grandi club europei: il Manchester City, l'Arsenal, il Bayern Monaco. Ma anche qualche sorpresa: c'è l'Hacken, una squadra svedese, che spesso ha ottenuto risultati e piazzamenti migliori del Paris Saint-Germain. E il Real Madrid? La sua sezione femminile è molto forte ma non ha la storia dei blancos: in ogni caso ha messo insieme una rosa forte, con alcune talentuose calciatrici come Linda Caicedo, l'attaccante Felicia Schröder, di 19 anni, e la centrocampista italiana Arianna Caruso, che ha 26 anni. La formazione più forte, che è anche quella che ha vinto più volte la competizione, è il Barcellona. Le blaugrana hanno vinto la coppa quattro volte, sono le campionesse in carica, e negli ultimi sei anni sono arrivate quasi sempre in finale.

E i club italiani? Ci sono, e per la prima volta nella storia sono tre. Tocca a Juventus, Roma e Inter, con le giallorosse più quotate dopo la vittoria di campionato e Coppa Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti