La squadra più forte è il Barcellona: ha vinto la coppa quattro volte.
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Mentre ha inizio la lunga pausa delle nazionali e la Nations League si gioca anche la Champions League. O meglio: la Champions League femminile. Che, in questa stagione, vede la partecipazione anche di tre squadre italiane.
La Champions League femminileMartedì sera si giocano tre big match della Champions League: Real Madrid-Paris Saint-Germain, Manchester City-Bayern Monaco e Juventus-Benfica. Si tratta di tre delle nove gare che aprono la nuova Champions League femminile. La competizione esiste dal 2001 e alla fase finale si qualificano diciotto squadre, la metà di quelle che partecipano alla coppa maschile. Anch'essa, come la sua controparte, prevede una fase a campionato. Ma poi il format cambia: ogni squadra gioca sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro sei avversarie diverse e si forma una classifica unica. A quel punto le prime quattro squadre si qualificano per i quarti di finale, mentre quelle dalla quinta alla dodicesima giocano degli spareggi per accedervi.
E i club italiani? Ci sono, e per la prima volta nella storia sono tre. Tocca a Juventus, Roma e Inter, con le giallorosse più quotate dopo la vittoria di campionato e Coppa Italia.
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