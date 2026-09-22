Mentre ha inizio la lunga pausa delle nazionali e la Nations League si gioca anche la Champions League. O meglio: la Champions League femminile. Che, in questa stagione, vede la partecipazione anche di tre squadre italiane.

La Champions League femminile

🏟️ La Champions delle bianconere parte dallo Stadium!



📅 22 settembre

⏰ 21:00

🆚 Benfica

🏆 Women’s Champions League



La Juventus Women debutta nella League Phase davanti al pubblico dell’Allianz Stadium ⚪⚫✨ pic.twitter.com/HUUIbMBDeJ — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) September 22, 2026

Martedì sera si giocanodella Champions League: Real Madrid-Paris Saint-Germain, Manchester City-Bayern Monaco e Juventus-Benfica. Si tratta di tre delle nove gare che aprono la nuova Champions League femminile. La competizionee alla fase finale si qualificano, la metà di quelle che partecipano alla coppa maschile. Anch'essa, come la sua controparte, prevede una fase a campionato. Ma poi: ogni squadra gioca sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro sei avversarie diverse e si forma una classifica unica. A quel punto le prime quattro squadre si qualificano per i quarti di finale, mentre quelle dalla quinta alla dodicesima giocano degli spareggi per accedervi.Tra le squadri più forti ci sono le formazioni femminili dei grandi club europei: il, l'Arsenal, il. Ma anche qualche sorpresa: c'è l', una squadra svedese, che spesso ha ottenuto risultati e piazzamenti migliori del Paris Saint-Germain. E il Real Madrid? La sua sezione femminile è molto forte ma non ha la storia dei blancos: in ogni caso ha messo insieme una rosa forte, con alcune talentuose calciatrici come Linda Caicedo, l'attaccante Felicia Schröder, di 19 anni, e la centrocampista italiana Arianna, che ha 26 anni. La formazione più forte, che è anche quella che ha vinto più volte la competizione, è il. Le blaugrana hanno vinto la coppa quattro volte, sono le, e negli ultimi sei anni sono arrivate quasi sempre in finale.

E i club italiani? Ci sono, e per la prima volta nella storia sono tre. Tocca a Juventus, Roma e Inter, con le giallorosse più quotate dopo la vittoria di campionato e Coppa Italia.