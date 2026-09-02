A partire dalla stagione 2026-2027, i calciatori alla loro prima partecipazione in Champions League indosseranno una speciale patch sulla manica della propria maglia. L'iniziativa è nata dalla partnership tra UEFA e Fanatics, iniziata nel 2019 e recentemente estesa fino al 2033. L'obiettivo di questa particolare novità è celebrare il momento del debutto e, allo stesso tempo, trasformarlo in un pezzo da collezione e infatti, una volta terminato l'incontro, la patch utilizzata dal giocatore verrà raccolta e consegnata a Fanatics, che la destinerà ad una società specializzata in carte da gioco sportive.

Champions League: la nuova "debut patch", dalla maglia alla carta Topps

Come detto prima, dopo la partita la patch verrà recuperata e consegnata a Fanatics, che successivamente la passerà a Topps, società specializzata nelle trading card e che fa parte del gruppo Fanatics Collectibles. Il materiale utilizzato dal giocatore nella sua prima partita verrà incorporato in una carta dedicata, che sarà unica e autografata dal calciatore. In questo modo, un oggetto indossato durante il debutto in Champions League diventerà un vero e proprio pezzo di collezione unico.

Londra, Inghilterra - 12 novembre: Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, partecipa al lancio di UEFA EURO 2028 presso Below The Lights il 12 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di James Manning - WPA Pool/Getty Images)

L'idea non nasce però dal calcio europeo, infatti il modello è già stato sperimentato con successo negli Stati Uniti, dove le "debut patch" sono diventate uno degli elementi più ricercati dai collezionisti di carte sportive.

Uno degli esempi più significativi arriva dalla NBA e riguarda Cooper Flagg, prima scelta assoluta del Draft 2025 e nuovo giocatore dei Dallas Mavericks. Per il suo debutto NBA è stata realizzata una "Rookie Debut Patch Autograph", una carta unica contenente il patch utilizzato sulla sua maglia e firmata dallo stesso giocatore. La carta è diventata immediatamente uno dei pezzi più ambiti del mercato delle trading card. Il valore potenziale di questa carta ha raggiunto cifre impressionanti, con una valutazione attesa intorno ai 5 milioni di dollari.

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"Il rinnovo della nostra partnership con Fanatics per le competizioni per club UEFA riflette la solidità della nostra collaborazione e il nostro impegno condiviso nell'offrire prodotti di altissima qualità a tifosi e collezionisti di tutto il mondo.

I tifosi sanno come rendere speciali i momenti importanti. Siamo entusiasti di ciò che ci riserva il futuro".

Ceferin, numero uno della UEFA, ha dichiarato:

Tra i giocatori che dovrebbero beneficiare della speciale patch ci sono, tra gli altri, anche Bryan Mbeumo e Carlos Baleba del Manchester United, qualora dovessero scendere in campo per la prima volta nella competizione.

Tra l'altro non riguarderà invece soltanto il calcio maschile, la UEFA ha infatti previsto l'introduzione delle debut patch anche nella Women's Champions League a partire dalla prossima stagione.