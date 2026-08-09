Il Chelsea continua a muoversi con decisione sul mercato e ha ormai definito l'arrivo di Pep Chavarría dal Rayo Vallecano. Il terzino spagnolo è atteso a Londra per visite mediche e firma dopo l'accordo raggiunto tra i due club sulla base di circa 19 milioni di euro più bonus.

Pep Chavarria: il Chelsea non si ferma e spende ancora

MADRID, SPAGNA - 01 FEBBRAIO: Pep Chavarria del Rayo Vallecano reagisce durante la partita LaLiga EA Sports tra il Real Madrid CF e il Rayo Vallecano de Madrid all'Estadio Santiago Bernabeu il 01 febbraio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Dopo l'addio di Marc Cucurella, Xabi Alonso aveva individuato la corsia mancina come una priorità assoluta. La scelta è ricaduta su Chavarría, un giocatore che conosce perfettamente la Liga e che negli ultimi anni si è imposto come uno dei terzini più affidabili del campionato spagnolo con la maglia del Rayo Vallecano. Classe 1998, Chavarría non è un nome da copertina, ma rappresenta un profilo estremamente funzionale. È un esterno moderno, capace di garantire intensità per tutti i novanta minuti, aggressività nei duelli e continui inserimenti sulla fascia. Dal punto di vista difensivo offre solidità e concentrazione, mentre in fase offensiva ama accompagnare l'azione con sovrapposizioni e cross, caratteristiche che si sposano perfettamente con il calcio verticale e dinamico di Xabi Alonso.

La lista dei desideri di Xabi Alonso

MADRID, SPAGNA - 4 GENNAIO: Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, osserva il campo prima della partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Betis Balompié allo stadio Santiago Bernabéu, il 4 gennaio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Il Chelsea, ancora una volta, dimostra di voler investire su giocatori nel pieno della maturità calcistica, affiancando ai grandi talenti giovani elementi già pronti per incidere immediatamente in Premier League. Chavarría arriva senza il peso di essere una superstar, ma con l'ambizione di conquistarsi il posto da titolare in una squadra che punta a tornare stabilmente ai vertici del calcio inglese ed europeo.

Per il Rayo Vallecano si tratta di una cessione importante sia dal punto di vista economico che tecnico, mentre per il Chelsea è un rinforzo mirato: meno appariscente rispetto ad altri colpi, ma potenzialmente decisivo per dare equilibrio a una rosa costruita per competere su tutti i fronti. Ora la parola passerà al campo, dove Chavarría avrà l'occasione più importante della sua carriera: dimostrare di poter reggere il salto dalla Liga alla Premier League con la maglia dei Blues.