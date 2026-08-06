Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere

Ora è ufficiale, Vinicius Jr. e il Real Madrid proseguiranno insieme. La società spagnola ha infatti ufficializzato sui propri canali il rinnovo del contratto del brasiliano, che vestirà quindi la camiseta blanca fino al 2032.

Vinicius-Real Madrid: rinnovo ufficiale

SIVIGLIA, SPAGNA – 24 APRILE: Vinícius Júnior del Real Madrid reagisce durante la partita di Liga tra Real Betis e Real Madrid, disputata allo Stadio La Cartuja il 24 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Giornata di grandi annunci in casa Real Madrid. Dopo l'ufficialità dell'acquisto di Yann Diomande - arrivato dal Lipsia per circa 140 milioni - i blancos hanno messo nero su bianco il rinnovo del contratto di Vinicius. Non sono bastate quindi le sirene inglesi dell'Arsenal. Il brasiliano si è legato alla squadra di Florentino Perez per altri sei anni, con l'accordo che scadrà nel 2032. Ennesima buona notizia per Josè Mourinho, che si prepara - con l'inizio della nuova stagione ormai alle porte - a guidare il nuovo Real Madrid.

Il comunicato

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I blancos hanno ufficializzato il rinnovo del contratto dell'ala con un comunicato ufficiale sui propri canali. Nel comunicato si legge: "".La nota prosegue: "Vinicius Jr. ha raggiunto il Real Madrid a luglio 2018, all'età di 18 anni. Nelle sue otto stagioni difendendo la nostra maglia, ha giocato 375 partite, segnando 128 gol e vincendo 14 titoli: 2 Champions League, 3 Coppe del Mondo, 2 UEFA Super Cup, 3 League, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe di Spagna". E poi prosegue, ricordando i gol più importanti nell'avventura "blanca" di Vini: "".

Poi una parentesi sui titoli individuali vinti dal brasiliano: "Durante questa fase con il Real Madrid, Vinicius ha vinto il premio FIFA Best Player 2024. È stato anche nominato il Golden Ball della FIFA Intercontinental Cup 2024, Best Player della Champions League 2023-2024, Golden Ball della Coppe del Mondo 2022. Best Young Player della Champions League 2021-2022, 2022-2023, e 2023-2024. È stato incluso anche nella FIFA World XI (2024), due volte nella FIFA FIFPro World11 (2023 e 2024), e tre volte nella Best Team della Champions League 2021-2022, 2022-2023, e 2023-2024".

Come sottolineato dallo stesso club, l'attaccante è entrato di diritto nella storia delle merengues. "Vinicius Jr. è diventato uno dei giocatori più importanti di uno dei periodi più di successo nella nostra storia".