L'ex Manchester City aveva chiesto di registrare la sua esultanza e il suo soprannome su una marca di vini francesi, ma l'azienda ha subito respinto la richiesta

Mattia Celio Redattore 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 11:01)

A soli 23 anni Cole Palmer è già un leader nel Chelsea. Enzo Maresca non può fare a meno di lui e i numeri lo confermano: 43 reti in 97 partite. Anche nell'ultimo Mondiale per Club l'inglese è stato uno degli uomini chiave per la conquista del torneo. Ma adesso l'ex Manchester City è impegnato in una partita contro un "avversario" particolare, contro un vigneto francese. Ecco il motivo.

Chelsea, Palmer chiede di registrare il suo soprannome su una marca di vino: richiesta respinta — Cole Palmer è noto a tutti per il suo fiuto del gol ma ultimamente ha provato a diventare noto anche per il suo fiuto per il vino. Da un po' di tempo, infatti, l'attaccante inglese era solito festeggiare ogni goal mimando una mano tremolante dopo aver bevuto dal bicchiere. Proprio per questo, come riporta The Sun, il classe 2002 aveva personalmente chiesto all'elegante azienda vinicola francese Château Palmer di registrare sul marchio la sua esultanza e il suo soprannome "Cold Palmer", Purtroppo per lui, l'azienda ha prontamente respinto la richiesta per preservare la propria immagine.

Secondo il quotidiano inglese, la domanda dell'attaccante dei Blues prevedeva la sue esultanza e il suo soprannome su bevande alcoliche, bevande alcoliche alla frutta, bevande alcoliche premiscelate, vini, superalcolici, liquori, bevande energetiche alcoliche e bevande a basso contenuto alcolico. Richiesta che ha immediatamente allertato l'azienda vinile francese che, proprio per questo, ha declinato l'offerta. Gli avvocati dell'Ufficio governativo per la proprietà intellettuale si pronunceranno sul potenziale scontro dopo aver ricevuto le osservazioni di entrambe le parti.

L'azienda vinicola fu fondata nel 1814 quando l'ufficiale dell'esercito britannico Charles Palmer acquistò la tenuta, allora nota come Château de Gascq. Cole, invece, non è mai stato un ottimo intenditore di vini ma la scorsa stagione ha fatto finta di bere una pinta di birra chiara quando una gli è stata lanciata in campo durante la partita tra il Chelsea e il Copenaghen. Per il momento, l'ex Manchester City dovrà dunque accontentarsi di mimare la sua tipica esultanza.