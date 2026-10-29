Il futuro di Estêvão al Chelsea torna a far discutere. Il giovane talento brasiliano continua a trovare poco spazio nelle rotazioni di Xabi Alonso e l'ultima esclusione, in Carabao Cup, contro il Liverpool ha riacceso le indiscrezioni sul suo futuro a Stamford Bridge. Come riportato dal The Sun, l'attaccante classe 2007 potrebbe arrivare a valutare una partenza qualora la sua situazione non dovesse cambiare, ma al momento non risultano conferme ufficiali di una richiesta di trasferimento da parte del giocatore.

Chelsea-Liverpool: Estêvão si scalda, ma Xabi Alonso non lo manda in campo

A rendere ancora più particolare la gestione di Estêvão è quanto accaduto durante la sfida di Carabao Cup contro il Liverpool. Il brasiliano si è alzato dalla panchina per effettuare il riscaldamento, alimentando la speranza di un possibile ingresso in campo, ma alla fine, Xabi Alonso ha deciso di non utilizzarlo, lasciandolo tra le riserve fino al termine della partita.

Secondo quanto riportato dal The Sun, il giovane attaccante avrebbe effettuato il riscaldamento in due occasioni senza ricevere la possibilità di entrare, attirando l'attenzione anche dei tifosi del Chelsea presenti ad Anfield, che hanno intonato cori a sostegno del talento brasiliano durante il secondo tempo. Il suo mancato ingresso ha alimentato le discussioni sulle scelte di Alonso e sul ruolo del classe 2007 nel progetto dei Blues.

LONDRA, INGHILTERRA - 18 APRILE: Estevao, del Chelsea, reagisce dopo aver subito un infortunio durante la partita di Premier League tra Chelsea e Manchester United, disputata allo Stamford Bridge il 18 aprile 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Nel dopopartita, l'allenatore ha spiegato di comprendere la possibile insoddisfazione del giocatore, ribadendo che nel corso della stagione ci sarà spazio per tutti. Il tecnico ha inoltre richiamato l'intensità del calcio inglese e il percorso di recupero del giocatore dopo un problema fisico come elementi che contribuirebbero al suo impegno limitato. Parole che lasciano aperta la porta ad un maggiore coinvolgimento del brasiliano, ma che non cancellano gli interrogativi sulla sua posizione nelle gerarchie offensive del Chelsea.

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La possibilità di un trasferimento nella finestra invernale resta legata soprattutto all'evoluzione della situazione nelle prossime settimane: se il minutaggio dovesse continuare ad essere ridotto, il tema del brasiliano potrebbe tornare al centro del dibattito. Per il momento, non ci sono elementi sufficienti per affermare che Estêvão abbia già deciso di lasciare il Chelsea o che il club abbia aperto concretamente alla sua cessione, la priorità sarà capire se Xabi Alonso riuscire a trovare maggiore spazio per il giovane attaccante brasiliano che

Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per chiarire gli equilibri tra le ambizioni del talento brasiliano e le esigenze tattiche dei Blues.