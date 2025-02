Chelsea-West Ham, occasione d’oro per i Blues a Stamford Bridge: analisi e pronostico

Dopo la delusione incassata contro il Manchester City, il Chelsea ha l'opportunità di rimettersi in corsa per un posto tra le prime quattro della Premier League. A Stamford Bridge arriva un West Ham in difficoltà, incapace finora di invertire la rotta anche con l'arrivo di Graham Potter, il cui passato recente con i Blues è stato segnato da più ombre che luci. Per il tecnico ex Brighton, oggi al timone degli Hammers, questa sfida ha il sapore di un amarcord amaro: la sua esperienza a Londra Ovest si era conclusa con un bilancio deludente, appena 12 vittorie in 31 gare. Due anni dopo, cerca il riscatto proprio contro chi aveva riposto in lui grandi speranze.