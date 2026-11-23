Il grosso felino sarebbe stato avvistato nell'arco di 10 miglia dallo stadio e mette a repentaglio la disputa del match
Galatasaray-Aston Villa di Champions League potrebbe non essere giocata. Non ci sono ragioni di natura climatica come talvolta accade. Si tratterebbe piuttosto di una misura di emergenza per garantire sicurezza e protezione alle migliaia di tifosi che accorreranno a vederla.
L'avvistamento di un leone nei paraggi dello stadio, infatti, costringe a considerare la situazione piuttosto stringente e, dati i tempi tecnici di ricerca del felino, la partita potrebbe subire uno slittamento. La priorità, ora come ora, è quella di rintracciare l'animale e metterlo al sicuro. Solo una volta terminate le operazioni per la cattura, se ne saprà di più a riguardo della partita di massima competizione europea per club.
Turchia da non credere, un leone minaccia la disputa di Galatasaray-Aston Villa!10 miglia. A tanto ammonterebbe la distanza fisica del leone dal Rams Park di Istanbul, capitale turca dove nella giornata di domani è in programma Galatasaray-Aston Villa. Osimhen e compagni, pertanto, potrebbero dover rivedere il loro calendario a causa del felino a zonzo per la città. Inevitabilmente, sono cominciate le ricerche per catturarlo e per l'operazione vengono impiegati 70 persone e 7 droni.
Sebbene rimanga incertezza e sorpresa per la notizia, le autorità hanno assicurato che l'area nella quale si crede si trovi la bestia sia stata identificata. Di conseguenza, l'obiettivo è quello di trarre in salvo molto presto il leone. I primi avvistamenti sono avvenuti intorno alle 21 della giornata di ieri in un'area boschiva nel nord di Istanbul. A segnalarne la presenza, in base a quanto riferisce l'autorità turca dei parchi nazionali, sarebbe stato il personale di una stazione di polizia nei pressi di Zekeriyakoy.
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