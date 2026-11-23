Galatasaray-Aston Villa di Champions League potrebbe non essere giocata. Non ci sono ragioni di natura climatica come talvolta accade. Si tratterebbe piuttosto di una misura di emergenza per garantire sicurezza e protezione alle migliaia di tifosi che accorreranno a vederla.

L'avvistamento di un leone nei paraggi dello stadio, infatti, costringe a considerare la situazione piuttosto stringente e, dati i tempi tecnici di ricerca del felino, la partita potrebbe subire uno slittamento. La priorità, ora come ora, è quella di rintracciare l'animale e metterlo al sicuro. Solo una volta terminate le operazioni per la cattura, se ne saprà di più a riguardo della partita di massima competizione europea per club.

Turchia da non credere, un leone minaccia la disputa di Galatasaray-Aston Villa!

. A tanto ammonterebbe la distanza fisica del leone dal Rams Park di Istanbul, capitale turca dove nella giornata di domani è in programma Galatasaray-Aston Villa. Osimhen e compagni, pertanto, potrebbero dover rivedere il loro calendario a causa del felino a zonzo per la città. Inevitabilmente, sono cominciate le ricerche per catturarlo e per l'operazione vengono impiegati

ISTANBUL, TURCHIA - 13 OTTOBRE: I tifosi del Galatasaray SK mostrano il loro supporto prima della partita della fase a gironi MD2 della UEFA Champions League 2026/27 tra Galatasaray A.S. e FC Barcelona all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi il 13 ottobre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

Sebbene rimanga incertezza e sorpresa per la notizia, le autorità hanno assicurato che l'area nella quale si crede si trovi la bestia sia stata identificata. Di conseguenza, l'obiettivo è quello di trarre in salvo molto presto il leone. I primi avvistamenti sono avvenuti intorno alle 21 della giornata di ieri in un'area boschiva nel nord di Istanbul. A segnalarne la presenza, in base a quanto riferisce l'autorità turca dei parchi nazionali, sarebbe stato il personale di una stazione di polizia nei pressi di Zekeriyakoy.

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Sono stati allertati i residenti della zona e tra le figure interpellate per ritrovare il leone figurano anche dei veterinari esperti. Nessuna certezza si ha al momento in merito alla provenienza dell'animale che, stando al sindaco del distretto di Sarıyer,, potrebbe anche appartenere a un privato.