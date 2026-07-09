Dopo più di vent'anni di attese, ostacoli burocratici e battaglie legali, il sogno del Club Brugge sta finalmente per diventare realtà. Il club belga ha annunciato di aver ottenuto il permesso definitivo e immediatamente esecutivo per la costruzione del nuovo stadio, un passaggio storico che mette fine a un lunghissimo percorso iniziato nei primi anni Duemila.

Un sogno che diventa realtà, il Club Brugge avrà una nuova casa

🚨🇧🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | After 20 years, Club Brugge have finally received a permit to build a brand new stadium! 🏟️✅



Construction will start this year. They are aiming to start the 2028/29 season in their new stadium. ✨ pic.twitter.com/LlOzfXPlnp — EuroFoot (@eurofootcom) July 9, 2026

La società ha espresso tutta la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto, annunciando che i lavori dovrebbero partire entro la fine del 2026. L'obiettivo è ambizioso: inaugurare il nuovo impianto e disputare la prima stagione nella nuova casa a partire dal campionato 2028-2029., struttura che negli ultimi decenni è diventata un simbolo del club ma che ormai non risponde più completamente alle esigenze moderne di una società in continua crescita. Il progetto del nuovo impianto nasce proprio dalla necessità di dotare il club di una struttura più moderna, funzionale e adeguata agli standard del calcio europeo.

Il percorso per arrivare al via libera è stato tutt'altro che semplice. Il dossier dello stadio si è trascinato per oltre vent'anni tra discussioni politiche, ricorsi e procedure amministrative. Negli ultimi anni il progetto sembrava aver trovato una svolta con l'approvazione della concessione ambientale, ma alcune contestazioni avevano nuovamente rallentato il cammino.

Il nuovo stadio sorgerà nell'area dell'Olympiasite di Bruges e farà parte di un progetto più ampio che comprende anche un parco urbano e interventi legati alla mobilità e alla sostenibilità. L'obiettivo del club è creare una struttura capace non solo di ospitare le partite, ma anche di rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Per i tifosi del Club Brugge si tratta di un momento storico. Il Jan Breydel ha accompagnato generazioni di sostenitori e resta un luogo simbolico, ma la crescita sportiva e internazionale del club aveva ormai reso necessario un salto di qualità. Dopo anni di attesa, il conto alla rovescia può finalmente iniziare: il nuovo stadio non è più soltanto un progetto sulla carta, ma una realtà pronta a prendere forma.