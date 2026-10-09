Il Real Madrid si prepara ad affrontare il Villarreal sabato 10 ottobre al Santiago Bernabéu, e con un Mbappé convocato ma in dubbio può essere la chance per il giovane Espí di mostrare il suo valore. In una sfida importante per ripartire dopo la pausa per le nazionali e ritrovare continuità in campionato, la gestione delle risorse offensive potrebbe diventare uno degli aspetti decisivi della partita per i Blancos. L'assenza di Mbappé potrebbe trasformarsi in una irripetibile occasione per Espí, finora impiegato pochissimo.

Real Madrid, Mbappé a rischio ma occhio a Espí

L', rimediato durante l’impegno con la nazionale, ha acceso i riflettori sulle possibili alternative a disposizione del Real. Il francese ha riportato un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro nella partita contro la Turchia, lasciando momentaneamente in dubbio la sua disponibilità per gli impegni successivi. Laè evidente: velocità, capacità realizzativa e pericolosità negli spazi lo rendono uno dei riferimenti principali della squadra.

ELCHE, SPAGNA - 15 SETTEMBRE: Carlos Espi del Real Madrid festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Elche CF e Real Madrid allo stadio Manuel Martinez Valero il 15 settembre 2026 a Elche, Spagna. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

In questo contesto, Espí potrebbe trovare una possibilità concreta per dimostrare che quello che si è visto l'anno passato al Levante non era l'eccezione ma la regola. Le sue prime apparizioni stagionali con il Real non sono andate affatto male. In soli 35 minuti disputati e divisi in 4 partite, il centravanti ha realizzato 2 reti. L'eventuale partenza da titolare gli permetterebbe di mettere in mostra la sua personalità e la sua capacità d'adattamento al nuovo stile di gioco.

Come cambia lo stile di gioco con lo spagnolo in campo

Dal punto di vista tattico, sostituire Mbappé con Espí significherebbe proporre caratteristiche differenti e, potenzialmente, modificare alcuni meccanismi offensivi. Pur giocando come centravanti, il, attaccare la profondità e sfruttare gli spazi per puntare direttamente la porta, costringendo le difese avversarie ad abbassarsi e a prestare particolare attenzione alle transizioni., invece, potrebbe offrire unal centro dell'attacco, privilegiando la presenza in area, il gioco in appoggio e la ricerca della posizione giusta per concludere. Da ottimo colpitore di testa, inoltre, potrebbero non essere così rari i cross al centro dell'area.Molto dipenderà dalle indicazioni di Mourinho e dalla capacità dei compagni di adattarsi alle qualità del giovane spagnolo. Per Espí, l'obiettivo sarebbe, lavorare per la squadra e dimostrare di poter reggere la pressione del Bernabéu. Se riuscisse a trasformare l'opportunità in una prestazione convincente, l'assenza di Mbappé potrebbe diventare il punto di partenza di un percorso molto più importante. Anche se difficilmente, con il francese in salute, lo si vedrà nell'undici titolare.