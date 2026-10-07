Nonostante la stagione di calcio sia iniziata da solo un mese potrebbe essere già arrivata la "notizia bomba" del prossimo calciomercato. Il giocatore interessato è un pezzo da 90: Kylian Mbappé. Reduce da un infortunio con la Francia che lo ha costretto a saltare gli impegni di Nations League, l'attaccante è tornato al centro delle polemiche (non le prime nelle ultime settimane) dopo la foto che lo ritrae in bicicletta e adesso la sua permanenza al Real Madrid potrebbe essere davvero in bilico. A riportarlo è il giornalista Daniel Riolo a RMC Sport. Ecco la situazione.

In Francia non si esclude l'addio di Mbappè al Real Madrid: "Le aspettative lo stanno logorando"

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Ho l'impressione che non stia bene mentalmente

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La sua ossessione per il Pallone d'Oro lo ha portato a fare ad offendere uno dei suoi amici (Ousmane Dembélé). Un vero peccato, ma lo ha fatto. Sta solo dando ai suoi detrattori altre munizioni". Non è certo la prima volta che il calciatore francese finisce al centro delle polemiche per questioni fuori dal campo ma sembra che questa volta la situazione sia giunta ad un punto di non ritorno.

Che Kyliannon stia vivendo un buon momento è risaputo ormai da due anni. Nonostante i tanti gol realizzati con ilnon è arrivato alcun trofeo nella bacheca dei blancos e questo ha finito per influire anche sul rapporto con la tifoseria madrilena. Ma a complicare ancora di più la situazione è stato l'atteggiamento poco professionale, l'ennesimo, da parte dello stesso giocatore francese. L'ultima polemica è nata a seguito della foto che lo ritrae in bicicletta nonostante l'infortunio subìto durante gli impegni con lain Nations League.Sulla vicenda è intervenuto il giornalista spagnolo Daniel, le cui dichiarazioni lasciano più di qualche dubbio sul futuro a Madrid del classe '98: "

KOCAELI, TURCHIA - 25 SETTEMBRE: Kylian Mbappé (Francia) reagisce dopo aver subito un infortunio durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia e Francia, disputata il 25 settembre 2026 al Kocaeli Stadium di Kocaeli, in Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

Inoltre, secondo quanto riporta Riolo, sembra che dietro questo suo atteggiamento ci sia proprio il calcio. O meglio, sembra che il calcio "abbia preso il sopravvento" e che questo sia la causa dell'atteggiamento non certo esemplare di Mbappé: "Quello che mi domando è che nessuno glielo abbia detto. Per questo penso che non stia bene". E per concludere le parole che posso fare sfregare le mani a molti club: "Non escludiamo una sua partenza a fine stagione".